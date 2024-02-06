«Лейрия» — «Спортинг». Прогноз на матч кубка Португалии (07.02.2024)

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вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Лейрии» оценивается по 12.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Лейрия» является представителем второй лиги Португалии, но ее участие в четвертьфинале кубка страны заслуживает уважение. У команды откровенно мало шансов пройти одного из грандов португальского футбола, но сам поединок станет праздником для болельщиков. В своем чемпионате клуб идет в нижней части турнирной таблицы, а именно на 13 мест с 24 баллами. В прошлой игре «Лейрия» сыграла вничью (1:1) с «Порту» (Б), а ранее обыграла на выезде (1:0) «Бенфику» (Б).

«Спортинг» имеет победную серию в чемпионате из нескольких поединков и серьезно настроен выиграть в этом году чемпионство. Команда сейчас занимает второе место с 49 баллами и отстает от «Бенфики» на два пункта, но имеет один матч в запасе. В кубке Португалии коллектив рассчитывает зайти как можно дальше и в 1/4 их ждет не самый сильный соперник, что оставляет гостям отличные шансы. Два последних матча «Спортинга» завершились разгромом «Каса Пиа» (8:0) и поражением в кубке Лиги от «Браги» (0:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лейрии» завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лейрия» проиграла три из пяти последних матчей «Спортингу» при двух ничьих

Прогноз

Предполагаем, что «Спортинг» будет иметь огромное преимущество и довольно быстро забьет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.