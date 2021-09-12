«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 10:26

«Лидс» встретится с «Ливерпулем» в очередном туре АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ливерпуль». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10, а на победу «Лидса» по 4.40.

Форма команд

«Лидс» в этом сезоне набрал два балла. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Марсело Бьелсы проиграла «Манчестер Юнайтед», а также сыграла вничью с «Эвертоном» и «Бернли». Клуб забил четыре гола и пропустил восемь мячей. В прошлом сезоне у «Лидса» была безумная разница мячей, команда практически в каждой игре пропускала и забивала.

«Ливерпуль» неплохо стартовал в Англии, но можно было и лучше. Команда набрала семь баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. «Красные» обыграли «Норвич», а затем «Бернли», после чего сыграли вничью с «Челси». У клуба в активе шесть забитых и один пропущенный мяч. С обороной у «красных» полный порядок, поэтому будет интересно посмотреть, как команда Марсело Бьелсы будет прошивать защиту «Ливерпуля».

Информация для ставок

● «Ливерпуль» не проигрывает семь игр кряду

● «Лидс» не проигрывает три игры кряду

● «Ливерпуль» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Ливерпуль» не проиграет по коэффициенту 2.05.