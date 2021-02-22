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«Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (23.02.2021)

сегодня, 00:39

«Лидс» сыграет против «Саутгемптона» в очередном туре английской Премьер-лиги. Поединок запланирован на 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.643.38
Fonbet 2.17 3.55 3.35
Pin-up 2.15 3.55 3.40

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния выглядит «Лидс», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.16. Ничейный исход оценивают в 3.60, а победу «Саутгемптона» в 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лидс» идет на 12-й строчке в таблице. В активе у этой команды 32 пункта. «Лидс» привлек внимание болельщиков своей сумасшедшей игрой. Тренером клуба является аргентинец Марсело Бьелса, прозвище которого «El Loco», что в переводе с испанского — «сумасшедший». Клуб полностью отражает прозвище своего тренера. «Лидс» забил 40 голов и пропустил 43. Это единственная команда в АПЛ, которая забила и пропустила 40+ мячей. «Лидс» выиграл десять матчей, еще дважды сыграл вничью и 12 раз проиграл.

«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в таблице АПЛ. У клуба в активе 30 очков. «Святые» забили 31 гол и пропустили 40. В нынешнем сезоне у клуба восемь побед, шесть ничьих и десять поражений. «Саутгемптон» нельзя назвать агрессивной командой. Последние матчи «святых» вызывают чувство разочарования, клуб не может победить несколько поединков кряду.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не побеждает в пяти матчах подряд
  • «Лидс» победил в двух матчах из последних пяти
  • В последних пяти матчах у «Лидса» восемь забитых и восемь пропущенных голов

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме — коэффициент 1.90. Матчи с участием «Лидса» никогда не заканчиваются без забитых мячей, этот поединок может стать очередным голевым бумом для хозяев.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брайтон» — «Кристал Пэлас».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.643.38
Fonbet 2.17 3.55 3.35
Pin-up 2.15 3.55 3.40
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