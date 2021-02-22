«Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (23.02.2021)

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сегодня, 00:39

«Лидс» сыграет против «Саутгемптона» в очередном туре английской Премьер-лиги. Поединок запланирован на 23 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния выглядит «Лидс», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.16. Ничейный исход оценивают в 3.60, а победу «Саутгемптона» в 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лидс» идет на 12-й строчке в таблице. В активе у этой команды 32 пункта. «Лидс» привлек внимание болельщиков своей сумасшедшей игрой. Тренером клуба является аргентинец Марсело Бьелса, прозвище которого «El Loco», что в переводе с испанского — «сумасшедший». Клуб полностью отражает прозвище своего тренера. «Лидс» забил 40 голов и пропустил 43. Это единственная команда в АПЛ , которая забила и пропустила 40+ мячей. «Лидс» выиграл десять матчей, еще дважды сыграл вничью и 12 раз проиграл.

«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в таблице АПЛ . У клуба в активе 30 очков. «Святые» забили 31 гол и пропустили 40. В нынешнем сезоне у клуба восемь побед, шесть ничьих и десять поражений. «Саутгемптон» нельзя назвать агрессивной командой. Последние матчи «святых» вызывают чувство разочарования, клуб не может победить несколько поединков кряду.

Информация для ставок

«Саутгемптон» не побеждает в пяти матчах подряд

«Лидс» победил в двух матчах из последних пяти

В последних пяти матчах у «Лидса» восемь забитых и восемь пропущенных голов

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме — коэффициент 1.90. Матчи с участием «Лидса» никогда не заканчиваются без забитых мячей, этот поединок может стать очередным голевым бумом для хозяев.

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