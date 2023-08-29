АЕК — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

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сегодня, 12:04

Ставки букмекеров

АЕК считается фаворитом в предстоящем матче. На победу «жёлто-чёрных» предлагается коэффициент 1.79. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей можно ставку сделать по коэффициенту 4.50. Выигрыш по коэффициенту 3.70 заберёт игрок, сделавший ставку на ничью в матче.

Букмекеры больше склоняются к низовому матчу, и на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.88. Поставить на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Выбрав вариант «обе забьют – да», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.85.

Форма команд

Перед встречей с «Антверпеном» команда из Афин встретилась в полуфинале квалификации с загребским «Динамо». В первой игре 1/2 квалификации Лиги чемпионов «двуглавые орлы» со счётом 2:1 взяли верх над «синими» из Загреба на их поле. Ничейным исходом завершился ответный матч с «динамовцами» (2:2). На десятой добавленной минуте в конце игры хорватский защитник «жёлто-чёрных» Домагой Вида сравнял счёт в матче. 22 августа с минимальным счётом АЕК уступил бельгийскому «Антверпену».

Седьмое место занимают «красные» в чемпионате Бельгии после четырёх матчей нового сезона. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре Лиги Жюпиле с разгромным счётом «Антверпен» взял верх над «Кортрейком» (6:0). Ничейным исходом завершилась гостевая игра с командой «Хеверли Лувен» (1:1). После первого тайма «красные» вели в счёте, но в конце второй половины встречи не удержали преимущество.

Информация для ставок

Три личных матча завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «двуглавые орлы» в пяти последних матчах

За тот же период «Антверпен» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

В первой финальной игре квалификации с 51-ой минуты матча «красные» играли в меньшинстве, но гости из Афин так и не смогли распечатать ворота оппонента. «Двуглавые орлы» создали гораздо больше опасных моментов. В предстоящем матче на своём поле, скорее всего, у «жёлто-чёрных» не будет проблем с реализацией. Коэффициент 1.79 на победу АЕКа предлагает букмекерская контора Лига Ставок.