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АЕК — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

сегодня, 12:04
АЕК — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

Ставки букмекеров

АЕК считается фаворитом в предстоящем матче. На победу «жёлто-чёрных» предлагается коэффициент 1.79. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей можно ставку сделать по коэффициенту 4.50. Выигрыш по коэффициенту 3.70 заберёт игрок, сделавший ставку на ничью в матче.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.794.86
Лига Ставок 1.83 3.75 4.60
Pari 1.75 3.75 4.70

Букмекеры больше склоняются к низовому матчу, и на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.88. Поставить на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Выбрав вариант «обе забьют – да», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.85.

Форма команд

Перед встречей с «Антверпеном» команда из Афин встретилась в полуфинале квалификации с загребским «Динамо». В первой игре 1/2 квалификации Лиги чемпионов «двуглавые орлы» со счётом 2:1 взяли верх над «синими» из Загреба на их поле. Ничейным исходом завершился ответный матч с «динамовцами» (2:2). На десятой добавленной минуте в конце игры хорватский защитник «жёлто-чёрных» Домагой Вида сравнял счёт в матче. 22 августа с минимальным счётом АЕК уступил бельгийскому «Антверпену».

Седьмое место занимают «красные» в чемпионате Бельгии после четырёх матчей нового сезона. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре Лиги Жюпиле с разгромным счётом «Антверпен» взял верх над «Кортрейком» (6:0). Ничейным исходом завершилась гостевая игра с командой «Хеверли Лувен» (1:1). После первого тайма «красные» вели в счёте, но в конце второй половины встречи не удержали преимущество.

Информация для ставок

  • Три личных матча завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Две победы одержали «двуглавые орлы» в пяти последних матчах
  • За тот же период «Антверпен» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

В первой финальной игре квалификации с 51-ой минуты матча «красные» играли в меньшинстве, но гости из Афин так и не смогли распечатать ворота оппонента. «Двуглавые орлы» создали гораздо больше опасных моментов. В предстоящем матче на своём поле, скорее всего, у «жёлто-чёрных» не будет проблем с реализацией. Коэффициент 1.79 на победу АЕКа предлагает букмекерская контора Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.92 1.97 1.51 2.70
Лига Ставок 2.70 1.47 1.89 1.95 1.49 2.64
Pari 1.88 1.95
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