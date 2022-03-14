«Аякс» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.03.2022)

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вчера, 12:10

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит следующим образом: победа «Аякса» играется по коэффициенту 1.40, ничья находится на отметке 5.50, а победа «Бенфики» доступна по котировке 7.10.

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Амстердаме. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.10.

Форма команд

В Лиссабоне соперники не определили, кто из них сильней. «Аякс» дважды вел в счете, но «Бенфика» смогла спастись от поражения, забив второй мяч в середине второго тайма.

Затем оппоненты показали разные результаты в национальных чемпионатах. «Аякс» в результативном поединке победил «Камбур» (3:2), а «Бефника», в свою очередь, не смогла одолеть на домашней арене «Визелу» (1:1).

Отдельно стоит выделить домашние результаты «Аякса», который выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле. «Бефника» з 10 прошлых игр вне родных стен установила следующие показатели: 5 побед, 2 ничьи и три поражения.

Информация для ставок

«Аякс» забивал минимум 2 гола в 7 прошлых матчах Лиги чемпионов

«Аякс» организовал выигрыш ставки ТБ (2,5) в 5 прошлых поединках турнира

(2,5) в 5 прошлых поединках турнира «Аякс» не проигрывал в 7 последних поединках Лиги чемпионов

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