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«Аякс» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.03.2022)

вчера, 12:10
Аякс

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит следующим образом: победа «Аякса» играется по коэффициенту 1.40, ничья находится на отметке 5.50, а победа «Бенфики» доступна по котировке 7.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.487.56
Фонбет 1.40 5.30 7.20
1XBET 1.43 5.50 7.30
BetBoom 1.40 5.37 7.56

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в Амстердаме. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.30, ТМ(2,5) – 3.10.

Форма команд

В Лиссабоне соперники не определили, кто из них сильней. «Аякс» дважды вел в счете, но «Бенфика» смогла спастись от поражения, забив второй мяч в середине второго тайма.

Затем оппоненты показали разные результаты в национальных чемпионатах. «Аякс» в результативном поединке победил «Камбур» (3:2), а «Бефника», в свою очередь, не смогла одолеть на домашней арене «Визелу» (1:1).

Отдельно стоит выделить домашние результаты «Аякса», который выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле. «Бефника» з 10 прошлых игр вне родных стен установила следующие показатели: 5 побед, 2 ничьи и три поражения.

Информация для ставок

  • «Аякс» забивал минимум 2 гола в 7 прошлых матчах Лиги чемпионов
  • «Аякс» организовал выигрыш ставки ТБ(2,5) в 5 прошлых поединках турнира
  • «Аякс» не проигрывал в 7 последних поединках Лиги чемпионов

Прогноз

«Аякс» очень мощно играет дома, стабильно сокрушая своих соперников. Учитывая это, рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.35 2.68 1.51
1XBET 3.10 1.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 14:35
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:48
В первой игре двухматчевого противостояния в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов команды проявили себя результативно и португальцы смогли спастись от поражения в концовке встречи. «Аякс» в этом матче выставлен букмекерами фаворитом, но я так не считаю и думаю, что шансы команд примерно равны. Голландцы сейчас не в лучших кондициях и с трудом им даются победы в чемпионате страны. А «Бенфика» оппонент не из легких, с очень мобильными и быстрыми игроками, способными удержать голландские редуты. Скучной на голы игры думаю не будет, обе команды в этом сезоне очень результативны. На мой взгляд вероятный исход - ОЗ ДА.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:38
Аякс победит.
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