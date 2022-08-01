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«Црвена Звезда» — «Пюник». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2022)

сегодня, 12:07
Пюник

Ставки букмекеров

У экспертов практически нет сомнений в том, что эту этот матч выиграют хозяева поля. Поставить на победу «Црвены Звезды» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по символическому коэффициенту 1.18. Ставки на ничью идут по цене 7.20, а победа «Пюника» играется по котировке 19.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.186.5015.58
Мелбет 1.17 6.90 16.00
1XBET 1.17 6.90 16.00

Ввиду наличия очевидного фаворита, аналитики также прогнозируют результативный исход поединка в Сербии. ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.69, ТМ(2,5) – 2.13.

Форма команд

Путь в отборочном турнире Лиги чемпионов УЕФА «Црвена Звезда» начинает сразу с полуфинала. Клуб из Белграда завоевал чемпионский титул в прошлом розыгрыше сербской лиги.

В новой кампании национального чемпионата «Црвена Звезда» стартовала с четырех побед, последовательно обыграв таких соперников: «Раднички» (4:0), «Колубара» (5:0), «Младость» (2:1) и «Радник» (6:0).

«Пюник» сенсационно пробился в полуфинальный этап квалификации главного турнира Европы. Сначала клуб из Еревана неожиданно прошел «Клуж» (0:0 и 2:2) по итогам серии пенальти, а на предыдущей стадии был переигран «Дюделанж» за счет разгромной победы на выезде (4:1).

Информация для ставок

  • «Црвена Звезда» выиграла 3 прошлых матчей на своем поле
  • «Црвена Звезда» забивала минимум четыре гола в 3 последних матчей на домашней арене
  • «Пюник» проиграл в 2 из последних 3 матчей всех турниров

Прогноз

«Црвена Звезда» заслуженно считается фаворитом матча в Белграде, где хозяева добыли три крупных победы подряд. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола на первых по коэффициенту 1,58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.76 1.63 2.23
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:49
Хозяева не проиграют этот матч
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