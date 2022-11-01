«Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Манчестер Сити» завершит групповой этап Лиги чемпионов победным результатом. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 1.22, за ничью предложена цена 6.80, а победа «Севильи» играется по котировке 14.50.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Манчестер Сити» и «Севилья» проведут результативную встречу. Вариант ТБ (2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

Три победы и две ничьи принесли «Манчестер Сити» 11 очков и гарантию выхода в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. После трех стартовых викторий представитель АПЛ поочередно разделил очки с «Копенгагеном» (0:0) и «Боруссией» Дортмунд (0:0).

Накануне этого матча футболисты «Манчестер Сити» одержали минимальную победу над «Лестером» в дежурном туре чемпионата Англии.

«Севилья» отправляется в Лигу Европы, гарантировав себе третье место квартета. Испанская команда добилась такого результата за счет домашней победы над «Копенгагеном» в предыдущем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Параллельно футболисты «Севильи» продолжают терпеть неудачи в испанской Ла Лиге, где команда проиграла на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» побеждал в 14 последних матчах на своем поле

«Севилья» проиграла все 3 матча против «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» пропускал минимум три гола в 7 из последних 8 матчей на своем поле

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