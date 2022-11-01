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«Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 11:40
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Манчестер Сити» завершит групповой этап Лиги чемпионов победным результатом. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 1.22, за ничью предложена цена 6.80, а победа «Севильи» играется по котировке 14.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.186.8114.53
Лига Ставок 1.26 6.40 11.00
Мелбет 1.29 6.55 11.50
1XBET 1.29 6.55 11.50

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Манчестер Сити» и «Севилья» проведут результативную встречу. Вариант ТБ(2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.42, ТМ(2,5) – 2.80.

Форма команд

Три победы и две ничьи принесли «Манчестер Сити» 11 очков и гарантию выхода в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. После трех стартовых викторий представитель АПЛ поочередно разделил очки с «Копенгагеном» (0:0) и «Боруссией» Дортмунд (0:0).

Накануне этого матча футболисты «Манчестер Сити» одержали минимальную победу над «Лестером» в дежурном туре чемпионата Англии.

«Севилья» отправляется в Лигу Европы, гарантировав себе третье место квартета. Испанская команда добилась такого результата за счет домашней победы над «Копенгагеном» в предыдущем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Параллельно футболисты «Севильи» продолжают терпеть неудачи в испанской Ла Лиге, где команда проиграла на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» побеждал в 14 последних матчах на своем поле
  • «Севилья» проиграла все 3 матча против «Манчестер Сити»
  • «Манчестер Сити» пропускал минимум три гола в 7 из последних 8 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Манчестер Сити» и «Севилья» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.39 2.33 1.60
Лига Ставок 2.70 1.45 2.14 1.69
Мелбет 2.66 1.43
1XBET 2.66 1.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:42
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этой матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:31
Победа хозяев и тб 2
Гость
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