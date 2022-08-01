АЕК (Ларнака) – «Партизан». Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 22:05

Ставки букмекеров

Явного преимущества в этом противостоянии букмекеры не отдают ни одной из команд. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть коэффициент 2.32 на победу «Партизана» и 3.1 на успех АЕКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.25.

Букмекеры несильно верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.2 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Обмен голами в этой игре стоит 1.93.

Форма команд

АЕК прибыл в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где в рамках второго раунда квалификации не сумел одолеть датский «Мидтьюлланд». Обе игры завершились с одинаковым счетом (1:1), а в серии пенальти более удачливым оказался соперник.

«Паризан» на данной стадии лишь стартует в квалификации, но команда успела уже провести несколько туров национального чемпионата. Большим количество набранных очков порадовать болельщиков не удалось, в последних двух турах помимо ничьей с «Бачка-Топола» (1:1) было также зафиксировано поражение от «Нови Пазар» (0:1).

Информация для ставок

Безвыирышная серия АЕКа насчитывает четыре поединка, «Партизана» — три

Пять последних матчей с участием АЕКа закончились результатом «обе забью»

Шесть из семи минувших встреч «Партизана» завершились результатом «обе забьют – нет»

В трех из шести последних играх и АЕКа и «Партизана» был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок, где явным преимуществом не будет владеть ни одна из команд. Скучно быть не должно, вполне возможно мы увидим обмен голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.