«Буде-Глимт» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 15:14

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает интересный коэффициент 2.05 на победу ПСВ . Если верите в успех норвежского клуба, то порадует коэффициент 3.28. на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.85.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно выбрать по коэффициенту 2.36. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Буде-Глимт» потерял все шансы на чемпионство в Норвегии, а также на плей-офф Лиги Европы, но продолжает борьбу за третьем место и путевку в ЛК. Клуб проиграл в минувшем туре «Цюриху» (1:2), но все равно опережает его в таблице на один балл. На выходных также было зафиксировано поражение от «Русенборга» (2:3).

ПСВ набрал 10 очков по итогам пяти туров, но имеет не слишком много шансов на первое место. Коллектив в любом случае отправится в следующий раунд, но проведет в нем на две игры больше. Что касается результатов, то несколько дней назад был обыгран «Неймеген» (3:0), а в минувший четверг «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

«Буде-Глимт» потерпел четыре поражения в семи последних играх

У ПСВ шесть побед в последних восьми встречах

шесть побед в последних восьми встречах Четыре последних поединка «Буде-Глимта» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних матчей ПСВ завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет открытый футбол, так как обе команды любят атаковать и забивать голы в ворота соперников. Верим в обоюдное взятие ворот и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.