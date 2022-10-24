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«Ференцварош» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 14:21
Монако

Ставки букмекеров

В этой игре небольшим фаворитом считается французский коллектив, на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9. На венгров можно загрузить по коэффициенту 3.75, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.72.

Лига Европы 2022/2023
Ференцварош
Монако
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
27 октября 2022, 22:00
четверг
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.983.751.93
Лига Ставок 3.60 3.70 2.03

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Ференцварош» среди недели покинул розыгрыш национального кубка, в дополнительное время проиграв низшелиговому «Иванча» со счетом (2:3). Следом в чемпионате Венгрии клуб сразился с «Пушкаш Академией» и обыграл ее в голевой перестрелке (4:2). В Лиге Европы команда занимает первое место после четырех игр, имея в активе девять очков.

«Монако» был бит в минувшем туре Лиги 1. Команда отправилась в гости к «Лиллю» и уступила со невероятным счетом (3:4). Также четыре мяча французы пропустили и в последнем туре ЛЕ, где на выезде попали под каток в противостоянии с «Трабзонспором» (0:4).

Информация для ставок

  • «Ференцварош» сумел победить всего три раза в последних семи матчах
  • Безвыигрышная серия «Монако» насчитывает три поединка (два поражения и ничья)
  • Четыре минувших встречи «Ференцвароша» завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть из восьми последних игр «Монако» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом матчей нас ожидает много борьбы без явного преимущества одной из команд. Тем не менее, верим в большое количество опасных моментов и голов от обеих команд и предлагаем загрузить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.33 2.21 1.71 1.74 2.16
Лига Ставок 2.16 1.67 1.72 2.09
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