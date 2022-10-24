«Ференцварош» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 14:21

Ставки букмекеров

В этой игре небольшим фаворитом считается французский коллектив, на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.9. На венгров можно загрузить по коэффициенту 3.75, а поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.72.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Ференцварош» среди недели покинул розыгрыш национального кубка, в дополнительное время проиграв низшелиговому «Иванча» со счетом (2:3). Следом в чемпионате Венгрии клуб сразился с «Пушкаш Академией» и обыграл ее в голевой перестрелке (4:2). В Лиге Европы команда занимает первое место после четырех игр, имея в активе девять очков.

«Монако» был бит в минувшем туре Лиги 1. Команда отправилась в гости к «Лиллю» и уступила со невероятным счетом (3:4). Также четыре мяча французы пропустили и в последнем туре ЛЕ , где на выезде попали под каток в противостоянии с «Трабзонспором» (0:4).

Информация для ставок

«Ференцварош» сумел победить всего три раза в последних семи матчах

Безвыигрышная серия «Монако» насчитывает три поединка (два поражения и ничья)

Четыре минувших встречи «Ференцвароша» завершились результатом «обе забьют»

Шесть из восьми последних игр «Монако» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз