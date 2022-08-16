«Пюник» – «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 13:54

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 3.15 на победу хозяев поля, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.15, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.37.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.33. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Пюник» после двух бесславных поражений от сербской «Црвены Звезды» (0:5) и (0:2) и соответственно вылета из Лиги чемпионов, принимал в рамках чемпионата Армении на своем поле футбольный клуб «Ширак». Игра завершилась минимальной победой хозяев (1:0) и помогла в хорошем настроении подойти к финалу квалификации в турнире рангом ниже.

«Шериф» также не сумел пройти в Лиге чемпионов, на пути у команды была «Виктория» из чешского города Пльзень. Соперник дважды нанес молдаванам поражения с одинаковым счетом (1:2) и отправил в Лигу Европы сражаться за право сыграть в групповом этапе.

Информация для ставок

«Пюник» проиграл три из четырех последних матчей

У «Шерифа» три победы в последних семи встречах

Три из четырех минувших поединков «Пюника» закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Шерифа» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче отсутствует фаворит и, вполне возможно, мы станем свидетелями равной игры без явного преимущества одной из команд. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.