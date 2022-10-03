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«Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 13:51
Шериф

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение испанцам. На победу «Реал Сосьедада» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в успех «Шерифа» любой игрок может по коэффициенту 6. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.2.

Лига Европы 2022/2023
Шериф
Реал Сосьедад
ПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
06 октября 2022, 19:45
четверг
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.894.111.60
Лига Ставок 5.80 4.20 1.58
Мелбет 6.10 4.26 1.62
1XBET 6.10 4.26 1.62

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.89, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.95.

Форма команд

Вчера «Шериф» в национальной молдавской Суперлиге провел домашний поединок против «Сфынтул Георге» и без проблем разгромил соперника со счетом (3:0). В тоже время в Лиге Европы команда потерпела в последнем туре поражение от МЮ (0:2), но туром ранее обыграла на выезде «Омонию» (3:0).

«Реал Сосьедад» устроил голевую феерию с «Жироной» в последнем туре Примеры. Команды забивали очень много, а итоговый счет (5:3), безусловно, порадовал болельщиков. Футболисты воодушевлены отличным стартом сезона и качественными выступлениями на всех фронтах и желают продолжать бороться за поставленные цели на сезон. В минувшем туре ЛЕ была дома обыграна «Омония» со счетом (2:1).

Информация для ставок

  • «Шериф» выиграл четыре из шести последних встречи
  • У «Реал Сосьедада» четыре победы в последних пяти матчах
  • Шесть минувших поединков «Шерифа» закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре последние игры с участием «Реал Сосьедада» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал Сосьедад» в отличной форме и не оставит сопернику шансов в данной битве. Рекомендуем поставить на победу испанцев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 1.91 1.96 1.50 2.68
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.86 1.51 2.50
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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