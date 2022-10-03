«Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение испанцам. На победу «Реал Сосьедада» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в успех «Шерифа» любой игрок может по коэффициенту 6. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.2.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.89, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.95.

Форма команд

Вчера «Шериф» в национальной молдавской Суперлиге провел домашний поединок против «Сфынтул Георге» и без проблем разгромил соперника со счетом (3:0). В тоже время в Лиге Европы команда потерпела в последнем туре поражение от МЮ (0:2), но туром ранее обыграла на выезде «Омонию» (3:0).

«Реал Сосьедад» устроил голевую феерию с «Жироной» в последнем туре Примеры. Команды забивали очень много, а итоговый счет (5:3), безусловно, порадовал болельщиков. Футболисты воодушевлены отличным стартом сезона и качественными выступлениями на всех фронтах и желают продолжать бороться за поставленные цели на сезон. В минувшем туре ЛЕ была дома обыграна «Омония» со счетом (2:1).

Информация для ставок

«Шериф» выиграл четыре из шести последних встречи

У «Реал Сосьедада» четыре победы в последних пяти матчах

Шесть минувших поединков «Шерифа» закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последние игры с участием «Реал Сосьедада» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал Сосьедад» в отличной форме и не оставит сопернику шансов в данной битве. Рекомендуем поставить на победу испанцев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.