Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига конференций 2021/2022

«Будё-Глимт» — АЗ. Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

сегодня, 11:11
АЗ

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа «Будё-Глимт» идет по коэффициенту 2.86, за ничью выставлена цена 3.74, а на победу АЗ можно поставить по котировке 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.802.37
Фонбет 2.90 3.60 2.35
Мелбет 2.94 3.78 2.40

Аналитики сервиса также считают, что команды в Норвегии покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

В 2022 году «Будё-Глимт» еще не проводил официальных матчей. На групповой стадии Лиги конференций представитель Норвегии занял второе место в квартете, где также выступали «Рома», «Заря» и софийский ЦСКА.

За шесть сыгранных матчей «Будё-Глимнт» набрал 12 баллов (3 победы и 3 ничьи), установив следующие показатели забитых и пропущенных голов – 14:5.

АЗ завоевал первую позицию группы, где также выступали «Раннерс», «Яблонец» и «Клуж». Коллектив из Нидерландов прошел стадию без поражений, одержав четыре победы и две ничьи с общим счетом 8:3.

Также клуб из Алкмара хорошо выступил в последних турах голландского чемпионата, одержав пять побед кряду – последняя над «Неймегеном» (3:1).

Информация для ставок

  • «Будё-Глимт» не проигрывал в 14 последних официальных матчах на своем поле
  • АЗ выиграл 8 предыдущих поединков в гостях в рамках всех соревнований
  • АЗ забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей на выезде

Прогноз

В этом матче советуем обратить внимание на ставку «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.66 1.71 2.12
Фонбет 2.13 1.70
Мелбет 2.20 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:30
Этот матч должен пройти интересно и результативно обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
сегодня в 11:18
Буде вызывает конечно же большую симпатию! Коллектив уже не первый сезон наводит на всех ужас в чемпионате страны, и сражается на равных даже с самыми серьезными коллективами в еврокубковых матчах. Хоронили букмекеры по полной программе норвежцев в предыдущем раунде, когда норвежцы встречались с Селтиком, ну а в итоге норвежская дружина победили в Шотландии 3:1, а затем и у себя дома 2:0. Так что каким-то там нидерландским АЗ, скандинавов не напугать, и гостям этого поединка будет очень сложно рассчитывать на положительный результата.АЗ пропускал стадию 1/16 финала и вот они сразу же начинают плей-офф с 1/8. Букмекеры отдают преимущество в этом противостояние нидерландской команде. Но что-то мне подсказывает, что такое решение букмекеров просто связанно с тем, что Нидерланды более футбольная страна чем Норвегия, вот букмекеры и отдают Алкмаару преимущество. На деле же, у АЗ проблемы тут возникнуть могут серьезные. Нидерландские команды традиционно играют в открытый футбол, больше внимания уделяют атаке, и бросают оборону на авось. Так вот классно атакующая норвежская дружина за это может наказать по полной программе. Что касается исхода этого матча, тут все достаточно туманно, и этот поединок можно назвать игрой на три результата. Вот собственно я и решил поставить тут на результативность хозяев. Ставка :ТБ(1) на Буде вполне приемлемо выглядит. Так как один гол как минимум хозяева тут наверняка забить смогут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 