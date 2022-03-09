«Будё-Глимт» — АЗ. Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 11:11

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа «Будё-Глимт» идет по коэффициенту 2.86, за ничью выставлена цена 3.74, а на победу АЗ можно поставить по котировке 2.45.

Аналитики сервиса также считают, что команды в Норвегии покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

В 2022 году «Будё-Глимт» еще не проводил официальных матчей. На групповой стадии Лиги конференций представитель Норвегии занял второе место в квартете, где также выступали «Рома», «Заря» и софийский ЦСКА .

За шесть сыгранных матчей «Будё-Глимнт» набрал 12 баллов (3 победы и 3 ничьи), установив следующие показатели забитых и пропущенных голов – 14:5.

АЗ завоевал первую позицию группы, где также выступали «Раннерс», «Яблонец» и «Клуж». Коллектив из Нидерландов прошел стадию без поражений, одержав четыре победы и две ничьи с общим счетом 8:3.

Также клуб из Алкмара хорошо выступил в последних турах голландского чемпионата, одержав пять побед кряду – последняя над «Неймегеном» (3:1).

Информация для ставок

«Будё-Глимт» не проигрывал в 14 последних официальных матчах на своем поле

АЗ выиграл 8 предыдущих поединков в гостях в рамках всех соревнований

выиграл 8 предыдущих поединков в гостях в рамках всех соревнований АЗ забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей на выезде

Прогноз

В этом матче советуем обратить внимание на ставку «обе забьют – да». В линии букмекерской конторы Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.60.