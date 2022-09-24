Австрия – Хорватия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 13:20

Ставки букмекеров

Хорватия, с минимальным разрывом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре котируется по 3.25, а победа Австрии по 2.85 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что команды сыграют в закрытый футбол, следствием чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.73, а ТБ (2.5) за 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Австрия к шестому туру подходит на последнем месте своей группы, сумев набрать всего четыре очка. На счету сборной по одной победе и ничьей, а три поединка, в свою очередь, проиграны. В крайнем противостоянии австрийцы не смогли ничего противопоставить Франции (0:2). Также Австрия является единственной командой своей группы у которой негативная разница забитых и пропущенных голов (5-7).

Хорватия благодаря своей победе и осечке Дании, к шестому туру выходит на первое место в группе. В активе сборной три победы и одна ничья, а в одном поединке допущен проигрыш, результатом такой игры является цифра 10 в графе набранных очков. В крайнем противостоянии обыгран главный конкурент Дания, с минимальным разрывом (2:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах Австрия забила менее 1.5 голов

Хорватия не проиграла в 13 и 15 последних матчах

Хорватия выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Хорватии с коэффициентом 1.86 в БК Лига Ставок.