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Австрия – Хорватия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 13:20
Австрия - Хорватия

Ставки букмекеров

Хорватия, с минимальным разрывом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре котируется по 3.25, а победа Австрии по 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.342.58
Лига Ставок 2.85 3.30 2.60
Мелбет 2.77 3.28 2.53
1XBET 2.77 3.28 2.53

Аналитики ожидают, что команды сыграют в закрытый футбол, следствием чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.73, а ТБ (2.5) за 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Австрия к шестому туру подходит на последнем месте своей группы, сумев набрать всего четыре очка. На счету сборной по одной победе и ничьей, а три поединка, в свою очередь, проиграны. В крайнем противостоянии австрийцы не смогли ничего противопоставить Франции (0:2). Также Австрия является единственной командой своей группы у которой негативная разница забитых и пропущенных голов (5-7).

Хорватия благодаря своей победе и осечке Дании, к шестому туру выходит на первое место в группе. В активе сборной три победы и одна ничья, а в одном поединке допущен проигрыш, результатом такой игры является цифра 10 в графе набранных очков. В крайнем противостоянии обыгран главный конкурент Дания, с минимальным разрывом (2:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах Австрия забила менее 1.5 голов
  • Хорватия не проиграла в 13 и 15 последних матчах
  • Хорватия выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) Хорватии с коэффициентом 1.86 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.77 2.14 1.40 3.11
Лига Ставок 2.29 1.61 1.69 2.14
Мелбет 1.73 2.18
1XBET 1.73 2.18
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:09
Победа Хорватов и тб 2
Гость
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