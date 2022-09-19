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Эстония – Мальта. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

вчера, 08:56
Сборная Эстония

Ставки букмекеров

Эстония считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.70, за ничью предложена цена 3.40, а победа Мальты идет по котировке 5.00.

Лига Наций 2022/2023
Эстония
Мальта
ВыигрышВыигрыш
- : -
23 сентября 2022, 19:00
пятница
ВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.823.355.03
Лига Ставок 1.86 3.35 4.50
Мелбет 1.87 3.30 4.42
1XBET 1.87 3.30 4.42

Аналитики компании также считают, что Эстония и Мальта установят лимит на голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.55, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Эстония набрала максимум очков в двух сыгранных матчах второй группы. Команда начала выступления в Лиге Наций УЕФА с домашней победы над Сан-Марино (2:0), а затем успешно сыграла на поле предстоящего соперника (2:1).

Мальта, в свою очередь, провела три поединка в турнире. Команда дважды оказалась сильней Сан-Марино – 2:0 на выезде и 1:0 дома, а также допустила вышеупомянутое поражение от эстонцев (1:2).

Информация для ставок

  • Эстония не проигрывала в 3 из последних 4 домашних матчей
  • Эстония выиграла в 3 предыдущих поединках против Мальты
  • Команды забивали минимум два гола в 4 прошлых очных встречах

Прогноз

Успех в этом матче позволит Эстонии досрочно выиграть трио и повыситься в классе. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.87 1.53 2.53
Лига Ставок 2.01 1.72 1.55 2.27
Мелбет 1.55 2.51
1XBET 1.55 2.51
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:27
Скорей всего будет ничья !
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