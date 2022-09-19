Эстония – Мальта. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

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вчера, 08:56

Ставки букмекеров

Эстония считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.70, за ничью предложена цена 3.40, а победа Мальты идет по котировке 5.00.

Аналитики компании также считают, что Эстония и Мальта установят лимит на голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.55, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Эстония набрала максимум очков в двух сыгранных матчах второй группы. Команда начала выступления в Лиге Наций УЕФА с домашней победы над Сан-Марино (2:0), а затем успешно сыграла на поле предстоящего соперника (2:1).

Мальта, в свою очередь, провела три поединка в турнире. Команда дважды оказалась сильней Сан-Марино – 2:0 на выезде и 1:0 дома, а также допустила вышеупомянутое поражение от эстонцев (1:2).

Информация для ставок

Эстония не проигрывала в 3 из последних 4 домашних матчей

Эстония выиграла в 3 предыдущих поединках против Мальты

Команды забивали минимум два гола в 4 прошлых очных встречах

Прогноз

Успех в этом матче позволит Эстонии досрочно выиграть трио и повыситься в классе. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.