«Лилль» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (14.02.2021)

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вчера, 23:34

«Лилль» и «Брест» сыграют очную встречу 14 февраля в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лилля» букмекерская компания Мелбет предлагает с коэффициентом 1.57. Вероятность гостевой победы «Бреста» БК оценила в 6.60, а ничья идет с котировкой 4.42.

Небольшое преимущество букмекеры отдают тому, что матч получится результативным. На исход с тоталом больше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 1.93, меньше – 2.01.

Форма команд

10 февраля «Лилль» победил в гостях «Дижон» (1:0) и пробился в 1/16 финала Кубка Франции. В Лиге 1 «доги» лидируют в турнирной таблице, имея за плечами шесть побед подряд.

Последней жертвой подопечных Кристофа Гальтье в чемпионат стал «Нант», который был переигран в гостях со счетом 2:0. Отдельно стоит отметить надежную защиту «Лилля», которая не пропускала голов в пяти матчах кряду.

«Брест» тоже отметился успешными выступления в кубке, где команда обыграла «Родез» (2:1) и прошла в следующий этап соревнований. В чемпионате у «красно-белых» тоже неплохие результаты в последних турах, где они разделили очки со «Страсбуром» (2:2) и победили дома «Бордо» (2:1). В турнирной таблице «Брест» занимает 12-е промежуточное место, набрав 30 очков.

Первый раз в этом чемпионате соперники встретились в десятом туре. Тогда «Брест» был сильней на своем поле (3:2).

Статистика

«Брест» проиграл пять прошлых гостевых матчей у «Лилля»

В пассиве «Бреста» шесть поражений в 10 последних гостевых встречах

«Лилль» не пропускал голы в трех прошлых домашних матчах против «Бреста»

Прогноз

Лидирующие позиции «Лилля» в чемпионате очень шаткие. Любая потеря очков может стоить «догам» первой строчки, поэтому на этот матч хозяева выйдут с запредельной мотивацией.

«Брест» хоть и был сильней в первом круге, но на поле «догов» команда стабильно терпит неудачи. Берем ставку на победу «Лилля» с коэффициентом 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.