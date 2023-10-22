«Лилль» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.8. Поставить на «Брест» можно за 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
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1 : 0
завершен
вчера, 16:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Лилль» старается держаться в группе лидеров, но часто теряет очки и на данный момент занимает шестое место в Лиге 1. Коллектив набрал 12 очков и отстает от нынешнего соперника на три пункта. Сравняться по очкам с «Брестом» в случае победы является лучшей мотивацией для хозяев на этот поединок. Два последних матча «Лилль» завершил ничьей с «Лансом» (1:1) и победой на выезде над «Гавром» (2:0).
«Брест» стал открытием старта сезона Лиги 1, но в последних матчах терял очки и опустился на четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков и отстает от лидера «Ниццы» на четыре пункта. Гостям вполне по силам побороться за очки с «Лиллем», поэтому поединок наверняка будет насыщенным и интересным. В прошлом туре «Брест» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1), а ранее разошелся миром с «Ниццей» (0:0).
Информация для ставок
- «Брест» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Лилль» выиграл девять из десяти последних матчей на своем поле
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива будут много уделять времени обороне, но мы предполагаем, что каждый из них найдет свой гол в ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.