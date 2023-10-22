«Лилль» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 1.8. Поставить на «Брест» можно за 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Лилль» старается держаться в группе лидеров, но часто теряет очки и на данный момент занимает шестое место в Лиге 1. Коллектив набрал 12 очков и отстает от нынешнего соперника на три пункта. Сравняться по очкам с «Брестом» в случае победы является лучшей мотивацией для хозяев на этот поединок. Два последних матча «Лилль» завершил ничьей с «Лансом» (1:1) и победой на выезде над «Гавром» (2:0).

«Брест» стал открытием старта сезона Лиги 1, но в последних матчах терял очки и опустился на четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков и отстает от лидера «Ниццы» на четыре пункта. Гостям вполне по силам побороться за очки с «Лиллем», поэтому поединок наверняка будет насыщенным и интересным. В прошлом туре «Брест» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1), а ранее разошелся миром с «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

«Брест» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лилль» выиграл девять из десяти последних матчей на своем поле

Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива будут много уделять времени обороне, но мы предполагаем, что каждый из них найдет свой гол в ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.