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«Лилль» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.03.2024)

сегодня, 11:47
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа «Ланса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

Франция. Лига 1 2023/2024
Лилль
Ланс
НичьяНичьяВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
29 марта 2024, 23:00
пятница
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лилль» улучшил свою позицию в чемпионате Франции, хотя последнее время добивается лишь ничейных результатов. Команда занимает четвертое место с 43 баллами и опережает нынешнего соперника на один пункт и две позиции в турнирной таблице. Такая плотность команд в таблице подтверждает важность этого поединка, где победа позволит «вздохнуть» хозяевам гораздо легче. Два последних поединка «Лилля» завершились ничьими с «Брестом» (1:1) и «Штуром» (1:1) в Лиге конференций.

«Ланс» пережил непростой период перед международным перерывом и сейчас должен вернуться свежим и мотивированным. Команда идет на шестом месте с 42 баллами, но имеет шансы попасть даже в первую четверку при благоприятных для себя результатах. Клубу предстоит выездной матч с сильным соперником, но проигрывать нельзя, иначе догнать конкурентов потом будет очень проблематично. В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» проиграл на своем поле «Ницце» (1:3), а ранее одолел на своем поле «Брест» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Ланс» проиграл лишь одну встречу из пяти последних на выезде во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних поединков в основное время завершились ничейными результатами

Прогноз

«Ланс» не будет слишком рисковать на поле соперника, а хозяева постараются уже в первом тайме добиться преимущества. Предлагаем поверить в победу «Лилля» в первом тайме по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:30
Ланс в гостях хорошо играет, так что как минимум ничья.
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