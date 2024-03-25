«Лилль» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.03.2024)

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сегодня, 11:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа «Ланса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лилль» улучшил свою позицию в чемпионате Франции, хотя последнее время добивается лишь ничейных результатов. Команда занимает четвертое место с 43 баллами и опережает нынешнего соперника на один пункт и две позиции в турнирной таблице. Такая плотность команд в таблице подтверждает важность этого поединка, где победа позволит «вздохнуть» хозяевам гораздо легче. Два последних поединка «Лилля» завершились ничьими с «Брестом» (1:1) и «Штуром» (1:1) в Лиге конференций.

«Ланс» пережил непростой период перед международным перерывом и сейчас должен вернуться свежим и мотивированным. Команда идет на шестом месте с 42 баллами, но имеет шансы попасть даже в первую четверку при благоприятных для себя результатах. Клубу предстоит выездной матч с сильным соперником, но проигрывать нельзя, иначе догнать конкурентов потом будет очень проблематично. В прошлом туре Лиги 1 «Ланс» проиграл на своем поле «Ницце» (1:3), а ранее одолел на своем поле «Брест» (1:0).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Ланс» проиграл лишь одну встречу из пяти последних на выезде во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних поединков в основное время завершились ничейными результатами

Прогноз

«Ланс» не будет слишком рисковать на поле соперника, а хозяева постараются уже в первом тайме добиться преимущества. Предлагаем поверить в победу «Лилля» в первом тайме по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.