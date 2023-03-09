«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (10.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9 Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.
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завтра, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.73 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.13. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.
Форма команд
«Лилль» набрал 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, что можно назвать хорошим результатом, ведь команда смогла подняться вверх по турнирной таблице. Подопечные Пауло Фонсеки занимают шестое место с 45 баллами и только на один пункт отстают от «Ренна» и соответственно от зоны еврокубков. В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью на выезде с «Лансом» (1:1), а ранее на своем поле переиграл «Брест» (2:1).
«Лион» также неплохо выглядит в последних турах, но раньше слишком много было упущено. Перед стартом очередного тура чемпионата Франции коллектив располагается на 10 месте с 39 очками и бороться за место в еврокубках будет очень сложно. Два последних поединка «Лиона» в чемпионате Франции завершились ничьей с «Лорьяном» (0:0) в чемпионате и победой в кубке Франции с «Греноблем» (2:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» выиграл шесть из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах
- «Лион» выиграл только один поединок из пяти последних с «Лиллем»
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Лилль является фаворитом в этой встрече и мотивирован побеждать, хоть и соперник в этот раз не самый простой. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.