«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (10.03.2023)

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сегодня, 10:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9 Ничейный результат котируется по 3.75, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.73 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.13. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Лилль» набрал 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, что можно назвать хорошим результатом, ведь команда смогла подняться вверх по турнирной таблице. Подопечные Пауло Фонсеки занимают шестое место с 45 баллами и только на один пункт отстают от «Ренна» и соответственно от зоны еврокубков. В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью на выезде с «Лансом» (1:1), а ранее на своем поле переиграл «Брест» (2:1).

«Лион» также неплохо выглядит в последних турах, но раньше слишком много было упущено. Перед стартом очередного тура чемпионата Франции коллектив располагается на 10 месте с 39 очками и бороться за место в еврокубках будет очень сложно. Два последних поединка «Лиона» в чемпионате Франции завершились ничьей с «Лорьяном» (0:0) в чемпионате и победой в кубке Франции с «Греноблем» (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл шесть из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах

«Лион» выиграл только один поединок из пяти последних с «Лиллем»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лилль является фаворитом в этой встрече и мотивирован побеждать, хоть и соперник в этот раз не самый простой. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.