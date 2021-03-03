«Лилль» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

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вчера, 12:26

3 марта в чемпионате Франции сыграют «Лилль» и «Марсель». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Самый ожидаемый исход этой встречи – победа «Лилля». Ставку с таким условием в букмекерской конторе Мелбет можно разместить с коэффициентом 1.79. Поставить на гостевую победу «Марселя» БК предлагает за 5.35, а ничья доступна с котировкой 3.68.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится «низовым». Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.63, больше – 2.49.

Форма команд

В предыдущем туре французского чемпионата «Лилль» не смог обыграть дома «Страсбур». «Доги» спаслись от поражения, проведя гол в концовке встречи (1:1). Из-за этой осечки лидер Лиги 1 позволил ПСЖ подобраться к себе на расстояние двух зачетных пунктов.

В 14 матчах на своем поле «Лилль» одержал восемь побед, но два последних поединка на домашней арене свел к ничейным результатам.

«Марсель» по итогам прошлого тура разжился одним зачетным пунктом. В домашней игре против «Лиона» «провансальцы» смогли отыграться (1:1) и избежать поражения.

На данный момент «Марсель» базируется на седьмом месте, набрав в общей сложности 39 очков.

Информация для ставок

• «Марсель» сыграл вничью в трех прошлых матчах Лиги 1

• «Лилль» не проигрывал в 15 из 16 предыдущих домашних поединков чемпионата

• В трех последних домашних матчах «Лилля» в Лиге 1 сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Невыразительная игра в атаке помешала «Лиллю» добыть очки в прошлом туре. На этот матч «доги» должны провести работу над ошибками и исправить их. «Марсель» сейчас адаптируется к требованиям нового наставника, поэтому ошибок в защите гости вряд ли смогут избежать. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.79.