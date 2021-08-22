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«Лион» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

вчера, 10:22

В третьем туре чемпионата Франции «Лион» на домашней арене примет «Клермон». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 22 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.285.07
Фонбет Live! 9.50 1.11 22.00
Мелбет 1.58 4.62 5.52
1XBET 1.74 4.34 4.74

Ставки букмекеров

На основные исходы этого противостояния букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Лиона» идет по коэффициенту 1.60, за ничью предложена котировка 4.35, а победа «Клермона» доступна по коэффициенту 5.45.

Аналитики сервиса также считают, что матч получится результативным. Вероятность выигрыша ставки ТБ(2,5) оценена по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

«Лион» на старте нового сезона Лиги 1 находится в поисках своей игры. «Ткачам» удалось набрать только одно очко в ничейном поединке против «Бреста» на своем поле (1:1), а во втором туре команда потерпела крупное поражение от «Анже» на выезде (0:3).

«Клермон» ударно дебютировал в элитном дивизионе французского чемпионата. Новичок Лиги 1 смог взять шесть из шести возможных очков в двух стартовых турах. В первом поединке «сине-красные» разобрались на выезде с «Бордо» (2:0), а затем с аналогичным счетом победили на своем поле «Труа» (2:0).

Информация для ставок

Подзаголовок

  • Единственный раз соперники встречались в 2005 году в матче Кубока Франции. Тогда по пенальти выиграл «Клермон»
  • В 4 последних домашних матчах «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ОБЗ
  • «Клермон» побеждал в 3 из 4 прошлых гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с разными результатами. «Лион» не оправдывает надежд своих болельщиков, а «Клермон» одержал две победы кряду. Учитывая, что у хозяев есть заметные проблемы с защитой, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.68 1.80 2.10
Мелбет 2.58 1.53
1XBET 4.71 1.21
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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
вчера в 10:54
Хозяева не проиграют
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:30
Победа хозяев
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