«Лион» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (22.08.2021)

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вчера, 10:22

В третьем туре чемпионата Франции «Лион» на домашней арене примет «Клермон». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 22 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

На основные исходы этого противостояния букмекерская компания Фонбет предложила такую линию: победа «Лиона» идет по коэффициенту 1.60, за ничью предложена котировка 4.35, а победа «Клермона» доступна по коэффициенту 5.45.

Аналитики сервиса также считают, что матч получится результативным. Вероятность выигрыша ставки ТБ (2,5) оценена по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

«Лион» на старте нового сезона Лиги 1 находится в поисках своей игры. «Ткачам» удалось набрать только одно очко в ничейном поединке против «Бреста» на своем поле (1:1), а во втором туре команда потерпела крупное поражение от «Анже» на выезде (0:3).

«Клермон» ударно дебютировал в элитном дивизионе французского чемпионата. Новичок Лиги 1 смог взять шесть из шести возможных очков в двух стартовых турах. В первом поединке «сине-красные» разобрались на выезде с «Бордо» (2:0), а затем с аналогичным счетом победили на своем поле «Труа» (2:0).

Информация для ставок

Подзаголовок

Единственный раз соперники встречались в 2005 году в матче Кубока Франции. Тогда по пенальти выиграл «Клермон»

В 4 последних домашних матчах «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ОБЗ

«Клермон» побеждал в 3 из 4 прошлых гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с разными результатами. «Лион» не оправдывает надежд своих болельщиков, а «Клермон» одержал две победы кряду. Учитывая, что у хозяев есть заметные проблемы с защитой, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча чемпионата Франции.