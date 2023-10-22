«Лион» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.87. Победа «Клермона» оценивается за 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.95.
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1 : 2
завершен
вчера, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Лион» выступает в этом сезоне просто отвратительно и совершено заслуженно занимает место в зоне вылета Лиги 1. Команда смогла набрать всего три очка и отстает от ближайшего соперника уже на четыре пункта. Букмекеры все еще дают коллективу статус фаворита за былые заслуги, но на данный момент он не способен конкурировать с большинством соперников. Два последних матча «Лиона» завершились ничьей с «Лорьяном» (3:3) и поражением от «Реймса» на выезде (0:2).
«Клермон» также давно не побеждает в чемпионате Франции и находится еще ниже «Лиона», то есть на самом дне турнирной таблицы. Команда заработала два пункта и еще не побеждала в новом сезоне Лиги 1. В матче с таким же аутсайдером гостям будет непросто, ведь игра пройдет на выезде, а забрать важные три пункта хотят все. В прошлом туре «Клермон» выстоял ничью с «ПСЖ» (0:0), а ранее уступил на выезде «Гавру» (1:2).
Информация для ставок
- «Лион» проиграл шесть из десяти последних поединков
- «Клермон» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Лион» проиграл два последних матча «Клермону»
Прогноз
Команды выступают нестабильно и находятся внизу турнирной таблицы, поэтому будут играть предельно осторожно. Предлагаем сделать ставку на ничью в этом поединке в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.