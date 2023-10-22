«Лион» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

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вчера, 12:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.87. Победа «Клермона» оценивается за 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лион» выступает в этом сезоне просто отвратительно и совершено заслуженно занимает место в зоне вылета Лиги 1. Команда смогла набрать всего три очка и отстает от ближайшего соперника уже на четыре пункта. Букмекеры все еще дают коллективу статус фаворита за былые заслуги, но на данный момент он не способен конкурировать с большинством соперников. Два последних матча «Лиона» завершились ничьей с «Лорьяном» (3:3) и поражением от «Реймса» на выезде (0:2).

«Клермон» также давно не побеждает в чемпионате Франции и находится еще ниже «Лиона», то есть на самом дне турнирной таблицы. Команда заработала два пункта и еще не побеждала в новом сезоне Лиги 1. В матче с таким же аутсайдером гостям будет непросто, ведь игра пройдет на выезде, а забрать важные три пункта хотят все. В прошлом туре «Клермон» выстоял ничью с « ПСЖ » (0:0), а ранее уступил на выезде «Гавру» (1:2).

Информация для ставок

«Лион» проиграл шесть из десяти последних поединков

«Клермон» не может победить уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Лион» проиграл два последних матча «Клермону»

Прогноз

Команды выступают нестабильно и находятся внизу турнирной таблицы, поэтому будут играть предельно осторожно. Предлагаем сделать ставку на ничью в этом поединке в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.