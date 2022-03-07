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«Ливерпуль» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2022)

сегодня, 16:38
Интер

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Фонбет каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.54. Выбрать «Интер» линия предлагает по 5.4, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.485.78
Фонбет 1.57 4.30 5.60

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65, а предположить, что матч окажется скудным на голы по 2.31.

Форма команд

«Интер» хорошо провел первый матч, но в концовке не справился и уступил «Ливерпулю» в Италии (0:2). Теперь перед чемпионом Италии стоит очень сложная задача отыграть эти два мяча на поле соперника. В чемпионате команда идет на втором месте и набрала 58 очков и отстает от лидера на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлом матче «Интер» разгромил «Салернитану» (5:0), а ранее разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

«Ливерпуль» уверенно себя чувствует во всех турнирах, где принимает участие и обеспечил себя комфортным преимуществом перед ответным матчем. В чемпионате Англии команда смогла сократить отставание от «Манчестер Сити» до шести баллов, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем поединке с «Интером», подопечные Юргена Клоппа считаются фаворитами, однако «красным» еще рано расслабляться. В прошлой встрече «Ливерпуль» минимально одолел «Вест Хэм» (1:0), а ранее обыграл «Норвич» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ливерпуль» выиграл три последних поединка с «Интером»
  • «Интер» не смог поразить ворота «Ливерпуля» в трех матчах подряд

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы забить быстрый мяч и снять вопросы о победителе в этом двухматчевом противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.32 2.36 1.64 1.83 2.09
Фонбет 2.30 1.65
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 17:15
Ливерпуль сейчас находится в потрясающей форме, а недавняя победа в финале Кубка лиги явно придаст команде дополнительной уверенности. У "красных" нет никаких проблем как в нападении, так и в обороне. Ливерпуль очень гибок в атаке и крайне надёжен при стандартных положениях. В предстоящем матче у Интера очень мало шансов против такого Ливерпуля, который к тому же играет на домашнем стадионе, где Ливерпуль ещё ни разу не проиграл, ни в АПЛ, ни в ЛЧ. Однако, из-за энергозатратного стиля игроки начинают сильно уставать. Поэтому только в 2-х из последних 8 матчей Ливерпуля было забито больше 3-х голов. Я думаю и в данной игре не стоит ждать голевой феерии. Всё-таки "мерсисайдцы" уже одной ногой в 1/4 ЛЧ. Команда Юргена Клоппа неплохо смотрелась в первом матче с Интером и смогла переиграть итальянцев со счётом 0-2, умело воспользовавшись ошибками соперника. Так что Ливерпулю нет нужды оставлять все силы на поле, когда достаточно провести матч в сберегающем режиме.... В первом матче с Ливерпулем "чёрно-синие" не смогли показать высокого уровня и за весь матч ни разу не пробили в створ ворот. Не стоит возлагать на ответный матч большие надежды. Симоне, наверняка, будет делать основной акцент на играх в итальянском чемпионате, где Интер имеет хорошие шансы на чемпионство. Поэтому итальянский клуб вряд ли будет полностью выкладываться в данном матче. Трудновато играть Интеру на несколько турниров, не хватает качественных запасных. Да и по уровню итальянцы всё-таки сильно уступают англичанам.... У Интера нет ресурсов для победы над "красными" на их поле. Поэтому хозяева поля точно смогут, как минимум, не проиграть. Также матч не должен получиться голевым. Почти все вопросы были закрыты ещё в первой игре.
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