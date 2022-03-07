«Ливерпуль» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2022)

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сегодня, 16:38

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Фонбет каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.54. Выбрать «Интер» линия предлагает по 5.4, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 4.5.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.65, а предположить, что матч окажется скудным на голы по 2.31.

Форма команд

«Интер» хорошо провел первый матч, но в концовке не справился и уступил «Ливерпулю» в Италии (0:2). Теперь перед чемпионом Италии стоит очень сложная задача отыграть эти два мяча на поле соперника. В чемпионате команда идет на втором месте и набрала 58 очков и отстает от лидера на два пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлом матче «Интер» разгромил «Салернитану» (5:0), а ранее разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

«Ливерпуль» уверенно себя чувствует во всех турнирах, где принимает участие и обеспечил себя комфортным преимуществом перед ответным матчем. В чемпионате Англии команда смогла сократить отставание от «Манчестер Сити» до шести баллов, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем поединке с «Интером», подопечные Юргена Клоппа считаются фаворитами, однако «красным» еще рано расслабляться. В прошлой встрече «Ливерпуль» минимально одолел «Вест Хэм» (1:0), а ранее обыграл «Норвич» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл три последних поединка с «Интером»

«Интер» не смог поразить ворота «Ливерпуля» в трех матчах подряд

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы забить быстрый мяч и снять вопросы о победителе в этом двухматчевом противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Фонбет.