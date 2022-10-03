«Ливерпуль» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа «Рейнджерс» оценивается по коэффициенту 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ливерпуль» испытывает проблемы в АПЛ , где команда на данный момент занимает только девятое место с 10 очками. Лига Чемпионов также дается команде достаточно сложно и после разгрома в первом туре, команда с трудом дожала соперника в прошлой игре. В активе «красных» три балла и два матча с аутсайдером квартета должны помочь команда стабилизировать свое турнирное положение. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Брайтоном» (3:3), а ранее обыграл на своем поле «Аякс» (2:1).

«Рейнджерс» приходится очень сложно в этой группе и первые два тура закончились разгромами. Разница мячей коллектива (0:7) и шансов с «Ливерпулем» практически нет. Тем не менее, футболисты постараются достойно выступить на «Энфилде» и даже попробуют отличиться в воротах Алиссона Беккера. В прошлой игре «Рейнджерс» обыграл «Хартс» (4:0), а ранее оказался сильнее «Данди Юнайтед» (2:1).

Информация для ставок

«Рейнджерс» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ливерпуля» закончились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Ливерпуль» обязан побеждать в нынешнем поединке, иначе у команды могут быть большие проблемы с выходом из группы. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.