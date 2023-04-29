«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

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сегодня, 12:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Тоттенхэма» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» смог набрать 11 очков в пяти последних турах и немного возвращает свои былые результаты, но побороться за зону Лиги Чемпионов будет очень сложно. Коллектив занимает шестое место с набранными 53 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы продолжить борьбу за первую четверку, хозяев устроит только победа в этой встрече. Две последние игры «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:2).

«Тоттенхэм» выиграл всего одну встречу в пяти последних турах АПЛ , что вряд ли нравится болельщикам, которые хотят видеть «шпоры» в Лиге чемпионов. Сейчас лондонский клуб занимает пятое место с 54 баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» на шесть баллов, при этом имея на две игры больше, что сводит их шансы на четвертое место к минимуму. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с тем же «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее разгромно проиграл еще одному конкуренту «Ньюкасл Юнайтед» на выезде (1:6).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл всего два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» не знает поражений уже пять поединков подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом» при двух ничьих

Прогноз

«Ливерпуль» выглядит стабильнее «Тоттенхэма», и на своем стадионе имеет большие шансы на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.