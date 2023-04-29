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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

сегодня, 12:24
Салах Мохамед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Тоттенхэма» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.535.085.53
Pari 1.50 4.90 5.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» смог набрать 11 очков в пяти последних турах и немного возвращает свои былые результаты, но побороться за зону Лиги Чемпионов будет очень сложно. Коллектив занимает шестое место с набранными 53 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы продолжить борьбу за первую четверку, хозяев устроит только победа в этой встрече. Две последние игры «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:2).

«Тоттенхэм» выиграл всего одну встречу в пяти последних турах АПЛ, что вряд ли нравится болельщикам, которые хотят видеть «шпоры» в Лиге чемпионов. Сейчас лондонский клуб занимает пятое место с 54 баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» на шесть баллов, при этом имея на две игры больше, что сводит их шансы на четвертое место к минимуму. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с тем же «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее разгромно проиграл еще одному конкуренту «Ньюкасл Юнайтед» на выезде (1:6).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл всего два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Ливерпуль» не знает поражений уже пять поединков подряд
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом» при двух ничьих

Прогноз

«Ливерпуль» выглядит стабильнее «Тоттенхэма», и на своем стадионе имеет большие шансы на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.45 2.31 1.67
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:18
Скучным в плане голов данный поединок точно не будет. Обе команды хороши в атаке, но испытывают серьёзные проблемы при игре у своих ворот. Мотивация забивать и выигрывать у соперников запредельная - в теории обе команды ещё находятся в борьбе за лигочемпионский топ-4 таблицы. Между собой Ливерпуль и Тоттенхэм стабильно показывают зрелищные поединки - в пяти крайних таковых ставка на ОЗ сыграла пять раз. В последнее время и те, и другие обмениваются голами со своими соперниками. Да что говорить, если даже на ТБ 2.5 букмекеры дают скромный кэф 1,49 ? Как по мне, брать такую ставку смешно. А вот поверить, что оба коллектива хотя бы по разу огорчат друг друга за кэф 1,62 вполне можно.
Гость
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