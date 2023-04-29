«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Тоттенхэма» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
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завтра, 18:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Ливерпуль» смог набрать 11 очков в пяти последних турах и немного возвращает свои былые результаты, но побороться за зону Лиги Чемпионов будет очень сложно. Коллектив занимает шестое место с набранными 53 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы продолжить борьбу за первую четверку, хозяев устроит только победа в этой встрече. Две последние игры «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:2).
«Тоттенхэм» выиграл всего одну встречу в пяти последних турах АПЛ, что вряд ли нравится болельщикам, которые хотят видеть «шпоры» в Лиге чемпионов. Сейчас лондонский клуб занимает пятое место с 54 баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» на шесть баллов, при этом имея на две игры больше, что сводит их шансы на четвертое место к минимуму. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с тем же «Манчестер Юнайтед» (2:2), а ранее разгромно проиграл еще одному конкуренту «Ньюкасл Юнайтед» на выезде (1:6).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл всего два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Ливерпуль» не знает поражений уже пять поединков подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних встреч с «Тоттенхэмом» при двух ничьих
Прогноз
«Ливерпуль» выглядит стабильнее «Тоттенхэма», и на своем стадионе имеет большие шансы на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.