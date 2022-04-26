«Ливерпуль» – «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (27.04.2022)

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сегодня, 09:12

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Фонбет каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.29. Выбрать «Вильярреал» линия предлагает за 12, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 5.7.

Поставить на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 2.05, а предположить, что матч окажется скудным на голы за 1.8.

Форма команд

«Вильярреал» стал настоящей сенсацией в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского турнира и имеет хороший шанс войти в его историю. Однако их ждет очень непростой соперник, который не будет прощать ошибки в обороне «желтой субмарины». В чемпионате Испании клуб выступает не так уверенно и занимает только седьмое место с 52 баллами. В двух последних поединках «Вильярреал» обыграл «Валенсию» (2:0) и оказался сильнее на выезде «Хетафе» (2:1).

«Ливерпуль» уверенно себя чувствует во всех турнирах, где принимает участие и намерен пробиться в очередной для себя финал Лиги Чемпионов. Тем не менее, испанского соперника не стоит недооценивать, ведь он оставил за бортом турнира таких грандов как «Бавария» и «Ювентус». Все же подопечные Юргена Клоппа считаются большими фаворитами, а также параллельно борются за чемпионство в АПЛ , где отстают от «Манчестер Сити» всего на один балл. В прошлом матче «Ливерпуль» одержал победу в дерби над «Эвертоном» (2:0), а ранее разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл только один поединок из 15 последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В двух последних встречах команды обменялись сухими домашними победами

«Ливерпуль» забивал в 19 из 20 последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы уже в первом матче обеспечить себя комфортным преимуществом, учитывая опыт прошлых соперников «Вильярреала». Предлагаем сделать ставку на победу «красных» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.