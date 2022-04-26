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«Ливерпуль» – «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (27.04.2022)

сегодня, 09:12
Вильярреал

Ставки букмекеров

Существенное преимущество букмекеры отдают хозяевам. В букмекерской конторе Фонбет каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.29. Выбрать «Вильярреал» линия предлагает за 12, а вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.295.8612.36
Фонбет 1.30 5.40 10.00
1XBET 1.23 6.30 7.80
BetBoom 1.32 5.46 10.93

Поставить на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 2.05, а предположить, что матч окажется скудным на голы за 1.8.

Форма команд

«Вильярреал» стал настоящей сенсацией в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского турнира и имеет хороший шанс войти в его историю. Однако их ждет очень непростой соперник, который не будет прощать ошибки в обороне «желтой субмарины». В чемпионате Испании клуб выступает не так уверенно и занимает только седьмое место с 52 баллами. В двух последних поединках «Вильярреал» обыграл «Валенсию» (2:0) и оказался сильнее на выезде «Хетафе» (2:1).

«Ливерпуль» уверенно себя чувствует во всех турнирах, где принимает участие и намерен пробиться в очередной для себя финал Лиги Чемпионов. Тем не менее, испанского соперника не стоит недооценивать, ведь он оставил за бортом турнира таких грандов как «Бавария» и «Ювентус». Все же подопечные Юргена Клоппа считаются большими фаворитами, а также параллельно борются за чемпионство в АПЛ, где отстают от «Манчестер Сити» всего на один балл. В прошлом матче «Ливерпуль» одержал победу в дерби над «Эвертоном» (2:0), а ранее разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» проиграл только один поединок из 15 последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • В двух последних встречах команды обменялись сухими домашними победами
  • «Ливерпуль» забивал в 19 из 20 последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы уже в первом матче обеспечить себя комфортным преимуществом, учитывая опыт прошлых соперников «Вильярреала». Предлагаем сделать ставку на победу «красных» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.91 1.25 2.35 1.65 1.85 2.07
Фонбет 2.25 1.65
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:55
Победа команды "Ливерпуль" в этом матче.
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сегодня в 15:00
Футбольный клуб «Ливерпуль» одержит победу.
zyg7cna6za45
zyg7cna6za45
сегодня в 14:59
Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграет матч.
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