«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2022)

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вчера, 09:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Локомотив» избавился от большой части менеджеров и управления, которое тянуло команду вниз, однако это не сильно помогает исправить результаты на данный момент. Команда идет на 14 месте в турнирной таблице с 12 очками, и чтобы выбраться из зоны вылета, «железнодорожникам» очень нужно «встать на рельсы». В последнем туре «Локомотив» уступил на своем поле московскому «Динамо» (1:3), а в кубке России обыграл «Химки» (1:0).

ЦСКА в последних матчах немного забуксовал и терял очки как в РПЛ , так и группе кубка России. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 26 баллами в турнирной таблице и отстает от «Зенита» на 10 баллов, а от «Спартака» на три пункта. В матче с кризисным соперником, «армейцам» очень нужна победа. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а в кубке страны проиграл «Торпедо» (0:1).

Информация для ставок

ЦСКА не побеждает уже четыре матча подряд во всех турнирах

не побеждает уже четыре матча подряд во всех турнирах «Локомотив» выиграл только два домашних матча из десяти в основное время

ЦСКА проиграл «Локомотиву» четыре из пяти последних матчей

проиграл «Локомотиву» четыре из пяти последних матчей Десять последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Для «Локомотива» предстоящий матч в случае победы может стать отправной точкой по возвращению к своей игре и приемлемым результатам. Предлагаем рискнуть и взять победу хозяев по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.