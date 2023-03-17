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«Локомотив» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (18.03.2023)

вчера, 18:37
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Краснодара» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.582.86
Лига Ставок 2.60 3.50 2.90

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Локомотив» серьезно взялся исправлять ситуацию и две победы в прошлых турах над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0) уже помогли «железнодорожникам» на данный момент покинуть зону вылета. В активе коллектива 19 очков и ему необходимо продолжать их стабильно набирать, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от возможного понижения в классе.

У «Краснодара» дела идут не очень успешно, ведь только в прошлом туре команда смогла прервать серию без побед в РПЛ. «Быки» занимают седьмое место с 28 очками и побороться за первую четверку будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата «Краснодар» выиграл на своем стадионе у московского «Динамо», а ранее не смог переиграть аутсайдера «Торпедо» (2:2).

Информация для ставок

  • «Локомотив» выиграл шесть из десяти последних матчах во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Краснодара» завершились исходом «обе забьют – нет»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» проиграл три из пяти последних встреч с «Краснодаром»

Прогноз

«Локомотив» набирает форму и стал добиваться результатов. Предлагаем и в этой встрече сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.78 1.65 2.32
Лига Ставок 2.09 1.72 1.67 2.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:00
Победа команды хозяев поля и обе команды забьют в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:26
Посмотреть на выездной Краснодар крайне любопытно, особенно после 0-3 беззубых с ЦСКА в самом начале рестарта после зимней части в кубке России. С тех пор краснодарцы добавили, но по части обороны ничего нового - связка защитников очень медленная и против быстрых Пиянева и Глушенкова при продавливании Дзюбы гостям будет непросто сохранить сухими ворота. То же касается и гостей, у которых Галактионов из за удалений в Грозном, должен перекраивать оборонительные построения и использовать не самые сыгранные сочетания. С учетом игровых стилистик команд ОЗ здесь кажется лежащим на поверхности выбором.
Гость
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