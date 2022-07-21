«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

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21 июля 2022, 17:33

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «железнодорожников», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на успех гостей можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Локомотив» не смог одержать победу на своем поле в первом туре, чем раздосадовал собственных болельщиков. Чтобы реабилитироваться и не испортить себе старт нового сезона «железнодорожникам» следует сыграть в этом матче на максимум своих возможностей и одержать победу, набрав важные три очка. В прошлом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), а ранее в товарищеской встрече разошелся миром с «Динамо» М (3:3).

«Ростов» напротив, добился неплохого результата для себя, вырвав ничью с бронзовым призером прошлого сезона. Команда под руководством Валерия Карпина играет в интересный футбол и часто добивается нужного результата, поэтому особые изменения внутри состава и клуба в целом не требуются. В первом туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» М (1:1), а ранее в контрольном поединке уступил «Краснодару» (1:2).

Информация для ставок

«Локомотив» уступил в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Ростов» за последнее время выиграл только три из десяти выездных встреч

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» выиграл пять домашних матчей с «Ростовом» из десяти

Прогноз

«Локомотив» очень нуждается в победе на своем поле в первую очередь с моральной точки зрения. Предполагаем, что «железнодорожники» все-таки смогут вырвать минимальную победу у «Ростова». Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.