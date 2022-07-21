«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (24.07.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче принято считать «железнодорожников», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на успех гостей можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.
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завтра, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Локомотив» не смог одержать победу на своем поле в первом туре, чем раздосадовал собственных болельщиков. Чтобы реабилитироваться и не испортить себе старт нового сезона «железнодорожникам» следует сыграть в этом матче на максимум своих возможностей и одержать победу, набрав важные три очка. В прошлом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), а ранее в товарищеской встрече разошелся миром с «Динамо» М (3:3).
«Ростов» напротив, добился неплохого результата для себя, вырвав ничью с бронзовым призером прошлого сезона. Команда под руководством Валерия Карпина играет в интересный футбол и часто добивается нужного результата, поэтому особые изменения внутри состава и клуба в целом не требуются. В первом туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» М (1:1), а ранее в контрольном поединке уступил «Краснодару» (1:2).
Информация для ставок
- «Локомотив» уступил в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Ростов» за последнее время выиграл только три из десяти выездных встреч
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» выиграл пять домашних матчей с «Ростовом» из десяти
Прогноз
«Локомотив» очень нуждается в победе на своем поле в первую очередь с моральной точки зрения. Предполагаем, что «железнодорожники» все-таки смогут вырвать минимальную победу у «Ростова». Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.