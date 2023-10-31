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«Локомотив» — «Рубин». Прогноз на матч Кубка России (01.11.2023)

вчера, 22:40
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Рубина» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Россия. Кубок 2023/2024
Локомотив
Рубин
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
3 : 0
закончился 1-й тайм
сегодня, 18:30
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.124.87
Лига Ставок 1.76 3.85 4.30

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Локомотив» обеспечил себе выход в плей-офф и лидирует после 10 туров с пяти очками в активе. Чтобы сохранить за собой первое место, коллективу достаточно не проиграть в последнем туре с немотивированным соперником. В чемпионате «железнодорожники» идут только на седьмом месте с 20 набранными очками, а последние два тура завершились поражением «Ростову» (0:1) и ничьей с «Динамо» Москва (0:0).

«Рубин» за пять туров набрал всего четыре очка и отстает от ближайших соперников на четыре балла, что за один матч не отыгрывается. Казанскому клубу гораздо важнее сосредоточиться на игре в РПЛ, где он также имеет достаточно серьезные проблемы. В прошлом туре чемпионата «Рубин» минимально обыграл «Балтику» (1:0), а ранее сыграл на своем стадионе вничью с ЦСКА (0:0).

Информация для ставок

  • «Локомотив» одержал только четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах
  • «Рубин» проиграл пять из десяти последних поединков
  • «Локомотив» не проигрывает клубу из Казани уже 14 матчей подряд
  • Три из пяти матчей между клубами в Москве завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив» выглядит увереннее и стабильнее «Рубина», а также имеет турнирную мотивацию на эту встречу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.81 1.60 2.38
Лига Ставок 2.87 1.42 1.96 1.88 1.54 2.50
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