«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (04.11.2023)

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вчера, 21:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланс». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Лорьяна» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.8.

Форма команд

После удачных выступлений в прошлом сезоне, «Лорьян» вновь вернулся в привычную для себя среду обитания, а именно в нижнюю часть турнирной таблицы. Коллектив на данный момент располагается на 15 месте с 10 баллами и всего на один пункт опережает своего конкурента по зоне вылета. Два последних матча «Лорьяна» в чемпионате завершились поражением на выезде от «Реймса» (0:1) и победой на своем стадионе в игре с «Ренном» (2:1).

«Ланс» имеет целую серию матчей без поражений и понемногу восстанавливает ситуацию в Лиге 1. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 12 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным характеристикам. В игре с потенциальным аутсайдером Лиги 1 от гостей ждут победного исхода и продвижения вверх. В прошлом туре «Ланс» разгромил «Нант» (4:0), а в Лиге Чемпионов поделил очки с ПСВ (1:1).

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти поединков «Лорьяна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ланс» выглядит фаворитом, но по-прежнему не идеален в обороне. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.