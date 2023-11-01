«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (04.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланс». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Лорьяна» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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04 ноября 2023, 19:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.8.
Форма команд
После удачных выступлений в прошлом сезоне, «Лорьян» вновь вернулся в привычную для себя среду обитания, а именно в нижнюю часть турнирной таблицы. Коллектив на данный момент располагается на 15 месте с 10 баллами и всего на один пункт опережает своего конкурента по зоне вылета. Два последних матча «Лорьяна» в чемпионате завершились поражением на выезде от «Реймса» (0:1) и победой на своем стадионе в игре с «Ренном» (2:1).
«Ланс» имеет целую серию матчей без поражений и понемногу восстанавливает ситуацию в Лиге 1. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 12 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным характеристикам. В игре с потенциальным аутсайдером Лиги 1 от гостей ждут победного исхода и продвижения вверх. В прошлом туре «Ланс» разгромил «Нант» (4:0), а в Лиге Чемпионов поделил очки с ПСВ (1:1).
Информация для ставок
- «Ланс» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Семь из десяти поединков «Лорьяна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ланс» выглядит фаворитом, но по-прежнему не идеален в обороне. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.