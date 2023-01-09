«Лорьян» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

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вчера, 21:18

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лорьян» после отличного отрезка на старте чемпионате Франции стал сдавать в результатах и резко опустился из группы лидеров. Сейчас коллектив занимает шестое место с 31 баллом и отстает на два пункта от нынешнего соперника. Чтобы остаться в реальной борьбе за еврокубки на данном этапе, коллективу нужна победа в этой игре. В кубке Франции «Лорьян» обыграл «Chataigneraie» (6:0), а в чемпионате переиграл «Анже» (2:1).

«Монако» редко проигрывает в последних матчах, но никак не может подняться в первую тройку Лиги 1. Сейчас команда из одноименного княжества идет лишь на шестом месте с 33 набранными баллами и старается не терять очков с соперниками, которые ниже по уровню. В кубке Франции «Монако» проиграл в серии пенальти «Родез» (2:3), а в чемпионате минимально одолел «Брест» (1:0).

Информация для ставок

«Лорьян» одержал только три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд

«Лорьян» проиграл «Монако» шесть из десяти последних встреч

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Команды идут в турнирной таблице по соседству и матч будет очень сложным, как для футболистов, так и для арбитров. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.