«Лорьян» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Лорьян» после отличного отрезка на старте чемпионате Франции стал сдавать в результатах и резко опустился из группы лидеров. Сейчас коллектив занимает шестое место с 31 баллом и отстает на два пункта от нынешнего соперника. Чтобы остаться в реальной борьбе за еврокубки на данном этапе, коллективу нужна победа в этой игре. В кубке Франции «Лорьян» обыграл «Chataigneraie» (6:0), а в чемпионате переиграл «Анже» (2:1).
«Монако» редко проигрывает в последних матчах, но никак не может подняться в первую тройку Лиги 1. Сейчас команда из одноименного княжества идет лишь на шестом месте с 33 набранными баллами и старается не терять очков с соперниками, которые ниже по уровню. В кубке Франции «Монако» проиграл в серии пенальти «Родез» (2:3), а в чемпионате минимально одолел «Брест» (1:0).
Информация для ставок
- «Лорьян» одержал только три победы из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монако» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
- «Лорьян» проиграл «Монако» шесть из десяти последних встреч
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Команды идут в турнирной таблице по соседству и матч будет очень сложным, как для футболистов, так и для арбитров. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.