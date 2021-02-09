«Лорьян» — «Париж»: прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2021)

«Лорьян» и «Париж» сыграют на стадии 1/32 финала Кубка Франции.
|
- : -
сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Лорьян». Сделать ставку на победу хозяев поля в формате основного времени можно с коэффициентом 1.78. Вероятность ничьи БК Бетсити оценивает котировкой 3.60, а победа «Парижа» идет за 4.42.
Небольшое преимущество букмекеры отдают тому, что игра получится низовой. Ставки на тотал меньше 2,5 мячей можно взять за 1.79, больше – 2.07.
Форма команд
«Лорьян» находится на подъеме после того, как внутри команды произошла вспышка коронавируса. Выйдя из самоизоляции, клуб набрал 10 из 12 возможных очков в четырех прошлых турах Лиги 1.
В этой серии «Лорьян» отметился домашней победой над ПСЖ (3:2), а также переиграл «Дижон» (3:2) и «Реймс» в прошлом туре.
ФК «Париж» уже прошел одну стадию Кубка Франции. В поединке 1/64 финала столичный коллектив в гостях победил «Гавр» (1:0). Во втором французском дивизионе «темно-синие» базируются на шестом месте в турнирной таблице. В четырех прошлых турах лиги парижане не знают вкуса побед – две ничьих и два поражения.
Информация для ставок
• «Лорьян» победил в трех последних матчах на своем поле
• ФК «Париж» проиграл все три гостевых матча на поле «Лорьяна»
• «Париж» не побеждал в четырех из пяти предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
Прогноз
В этой игре мы предлагаем поставить на победу «Лорьяна» с коэффициентом 1.78. Они набрали отличную форму, которая должна позволить им обыграть дома соперника из второго дивизиона.