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«Лорьян» — «Париж»: прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2021)

сегодня, 10:32

«Лорьян» и «Париж» сыграют на стадии 1/32 финала Кубка Франции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.614.62
Fonbet 1.77 3.70 4.60
Мелбет 1.90 3.48 3.90
Pin-up 1.85 3.55 4.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Лорьян». Сделать ставку на победу хозяев поля в формате основного времени можно с коэффициентом 1.78. Вероятность ничьи БК Бетсити оценивает котировкой 3.60, а победа «Парижа» идет за 4.42.

Небольшое преимущество букмекеры отдают тому, что игра получится низовой. Ставки на тотал меньше 2,5 мячей можно взять за 1.79, больше – 2.07.

Форма команд

«Лорьян» находится на подъеме после того, как внутри команды произошла вспышка коронавируса. Выйдя из самоизоляции, клуб набрал 10 из 12 возможных очков в четырех прошлых турах Лиги 1.

В этой серии «Лорьян» отметился домашней победой над ПСЖ (3:2), а также переиграл «Дижон» (3:2) и «Реймс» в прошлом туре.

ФК «Париж» уже прошел одну стадию Кубка Франции. В поединке 1/64 финала столичный коллектив в гостях победил «Гавр» (1:0). Во втором французском дивизионе «темно-синие» базируются на шестом месте в турнирной таблице. В четырех прошлых турах лиги парижане не знают вкуса побед – две ничьих и два поражения.

Информация для ставок

• «Лорьян» победил в трех последних матчах на своем поле
ФК «Париж» проиграл все три гостевых матча на поле «Лорьяна»
• «Париж» не побеждал в четырех из пяти предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

В этой игре мы предлагаем поставить на победу «Лорьяна» с коэффициентом 1.78. Они набрали отличную форму, которая должна позволить им обыграть дома соперника из второго дивизиона.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.614.62
Fonbet 1.77 3.70 4.60
Мелбет 1.90 3.48 3.90
Pin-up 1.85 3.55 4.60
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:40
Хозяева должны без проблем выигрывать...
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