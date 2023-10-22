«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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2 : 1
завершен
вчера, 14:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Лорьян» выглядит гораздо слабее, чем собственный образец себя прошлого сезона и даже находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 16 место с семью баллами и обязана исправлять результаты уже сейчас, чтобы избежать глубокого кризиса. Два последних матча «Лорьяна» завершились результативной ничьей с «Лионом» (3:3) и крупным поражением от «Монпелье» на своем поле (0:3).
«Ренн» редко выигрывает в последнее время и имеет проблемы во всех турнирах, где принимает участие. Команда занимает восьмое место с 11 баллами и отстает на один балл сразу от двух соперников. Коллективу нужна уверенная победа, чтобы перезагрузить настроение внутри клуба и добиваться новых вершин. В Лиге Европы «Ренн» проиграл на выезде «Вильярреалу» (0:1), а Лиге 1 уступил «ПСЖ» (1:3).
Информация для ставок
- Шесть из десяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
- «Лорьян» проиграл три из десяти домашних матчей во всех турнирах
- «Лорьян» проиграл три из пяти последних матчей «Ренну» при двух победах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Ренн» обязан выигрывать у «Лорьяна» в нынешней ситуации, чтобы уже на старте не растерять шансы на место в зоне Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.