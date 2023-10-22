«Лорьян» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лорьян» выглядит гораздо слабее, чем собственный образец себя прошлого сезона и даже находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 16 место с семью баллами и обязана исправлять результаты уже сейчас, чтобы избежать глубокого кризиса. Два последних матча «Лорьяна» завершились результативной ничьей с «Лионом» (3:3) и крупным поражением от «Монпелье» на своем поле (0:3).

«Ренн» редко выигрывает в последнее время и имеет проблемы во всех турнирах, где принимает участие. Команда занимает восьмое место с 11 баллами и отстает на один балл сразу от двух соперников. Коллективу нужна уверенная победа, чтобы перезагрузить настроение внутри клуба и добиваться новых вершин. В Лиге Европы «Ренн» проиграл на выезде «Вильярреалу» (0:1), а Лиге 1 уступил « ПСЖ » (1:3).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» проиграл три из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Лорьян» проиграл три из пяти последних матчей «Ренну» при двух победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ренн» обязан выигрывать у «Лорьяна» в нынешней ситуации, чтобы уже на старте не растерять шансы на место в зоне Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.