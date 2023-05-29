«Лорьян» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
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03 июня 2023, 22:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Лорьян» не показывает высоких результатов и доигрывает сезон, несмотря на хорошие выступления в начале футбольного года. Команда располагается на 10 месте с 52 баллами и всего на один пункт опережает «Реймс» на пункт, поэтому в случае поражения может опуститься еще ниже. В прошлом туре «Лорьян» проиграл на выезде «Клермону» (0:2), а ранее на своем поле уступил «Лансу» (1:3).
Восемь набранных очков в четырех последних матчах стали спасительными для «Страсбура», который смог оторваться от зоны вылета. Коллектив занимает 15 место с 40 баллами и может доигрывать последний тур без нервов и переживаний за сохранение прописки в Лиге 1. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьими с «ПСЖ» (1:1) и «Труа» (1:1).
Информация для ставок
- «Лорьян» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей
- «Страсбур» одержал только три победы в десяти последних выездных матчах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних встреч команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Команды не имеют турнирной мотивации и будут играть для себя и болельщиков. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.