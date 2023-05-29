«Лорьян» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Лорьян» не показывает высоких результатов и доигрывает сезон, несмотря на хорошие выступления в начале футбольного года. Команда располагается на 10 месте с 52 баллами и всего на один пункт опережает «Реймс» на пункт, поэтому в случае поражения может опуститься еще ниже. В прошлом туре «Лорьян» проиграл на выезде «Клермону» (0:2), а ранее на своем поле уступил «Лансу» (1:3).

Восемь набранных очков в четырех последних матчах стали спасительными для «Страсбура», который смог оторваться от зоны вылета. Коллектив занимает 15 место с 40 баллами и может доигрывать последний тур без нервов и переживаний за сохранение прописки в Лиге 1. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьими с « ПСЖ » (1:1) и «Труа» (1:1).

Информация для ставок

«Лорьян» выиграл лишь два матча из десяти последних матчей

«Страсбур» одержал только три победы в десяти последних выездных матчах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды не имеют турнирной мотивации и будут играть для себя и болельщиков. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.