«Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2022)

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вчера, 16:53

«Лутон Таун» примет «Блэкберн Роверс» в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок запланирован на 29 января 2022 года. Матч пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этой игре, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30. Победа «Блэкберн» оценивается в 2.95. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Лутон Таун» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В актив еклуба — 38 баллов. У команды десять побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Лутон Таун» выглядит очень хорошо, команда активно набирает баллы — победа над «Бристоль Сити» со счетом 2:1, а также над «Редингом» 0:2 и поражение от «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

«Блэкберн Роверс» очень хорошо выступает в нынешнем сезоне. У команды вторая строчка в турнирной таблице и 52 балла в активе. Коллектив выиграл 15 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в шести встречах. Всего у «Блэкберна» 45 забитых и 30 пропущенных мячей. В последних своих матчах «Блэкберн» неожиданно играет плохо — победа над «Мидлсбро» 1:0, поражение от «Халл Сити» 2:0 и и три очка с «Кардиффом» 0:1. Результат есть, а игр нет.

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» проиграл два матча из последних пяти

«Лутон Таун» проиграл один матч из последних пяти

У «Блэкберн Роверс» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Блэкберн Роверс» по коэффициенту 1.55. Несмотря на не самую лучшую форму этого клуба, у «Роверс» есть все шансы взять три очка.