«Львов» – «Десна». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

1636284065

07 ноября 2021, 14:21

В поединке 14-го тура УПЛ на поле стадиона «Арена Львов» сразятся «Львов» и «Десна». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтения одной из команд. На победу «Львова» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 3.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.34, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.35.

ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. ТМ 2.5 идет за 1.7. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Львов» в минувшем туре побывал в Ковалевке и смог отобрать три очка у «Колоса», минимально победив (1:0). Эта победа позволила клубу покинуть зону вылета. Также несколькими днями ранее львовский коллектив оформил путевку в 1/4 финала Кубка Украины, по пенальти пройдя «Альянс».

«Десна» продлила свою безвыигрышную серию, без шансов сгорев на выезде «Шахтёру» (1:4), а туром ранее расписала ничью с «Александрией» (1:1). Черниговский коллектив уже опустился на девятую строчку в таблице и настраивается всеми силами возвращать утраченные позиции.

Информация для ставок

«Львов» не проигрывает три матча подряд

Безвыигрышная серия «Десны» насчитывает шесть игр

В двух минувших очных поединках «Львов» одержал победу со счетом 1:0

В пяти из шести последних выездных встреч «Десна» пропускала минимум два гола

Прогноз

Нас ожидает очень боевая игра с равными шансами на успех для обеих команд. Проигрывать в этом матче нельзя никому, а потому мы увидим борьбу и много единоборств на каждом участке поля. Очень сложно сказать, кто здесь окажется сильнее, но без голов мы не останемся, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.