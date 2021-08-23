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вчера, 10:55

В последнем матче пятого тура чемпионата Украины мы увидим поединок «Львова» и «Ингульца».

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают предпочтение одной из команд. На победу «Львова» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Львов» стартовал в чемпионате не очень удачно, коллектив после четырех туров находится в зоне вылета, набрав всего два очка.

«Ингулец» среди недели сотворил сенсацию, сыграв вничью с чемпионом минувшего сезона киевским «Динамо» (1:1). Команда продемонстрировала неплохую организацию игры и смогла удивить титулованный клуб забитым голом. Туром ранее «Ингулец» сразился с «Десной», но уступил (0:2).

Информация для ставок

• Серии без побед «Львова» и «Ингульца» составляют пять матчей

• Четыре из пяти последних поединков «Львова» и «Ингульца» завершились результатом «обе забьют»

• Последняя очная встреча завершилась победой «Ингульца» (1:0)

Прогноз

Предлагаем поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.3.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».