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«Маастрихт» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

вчера, 20:33

«Маастрихт» примет «Де Графсхап» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.974.531.54
BetBoom 6.30 4.15 1.50

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Де Графсхап». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.30, а победу хозяев по 5.70.

Форма команд

«Маастрихт» был очень плох в товарищеских играх. Несмотря на свою форму, клуб выиграл первый поединок в лиге со счетом 1:0. В товарищеских играх клуб потерпел унизительное поражение от «Генка» со счетом 2:5, также было фиаско в поединке против «Алмере Сити», команда уступила со счетом 0:3.

«Де Графсхап» не проиграл первый матч в лиге, это был поединок против «Роды», он закончился со счетом 0:0. В товарищеских матчах у клуба все было намного лучше, команда ни разу не проиграла, но и не показала хорошей игры. Именно «Де Графсхап» выглядит фаворитом этой игры.

Информация для ставок

● «Де Графсхап» не побеждает три игры кряду
● «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
● «Де Графсхап» пропустил шесть мячей в пяти последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85.

Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лидса» в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.47 2.21 1.71
BetBoom 3.40 1.27 2.12 1.64 1.66 2.09
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:36
Гости в качестве фаворитов
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