«Маастрихт» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

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вчера, 20:33

«Маастрихт» примет «Де Графсхап» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Де Графсхап». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.30, а победу хозяев по 5.70.

Форма команд

«Маастрихт» был очень плох в товарищеских играх. Несмотря на свою форму, клуб выиграл первый поединок в лиге со счетом 1:0. В товарищеских играх клуб потерпел унизительное поражение от «Генка» со счетом 2:5, также было фиаско в поединке против «Алмере Сити», команда уступила со счетом 0:3.

«Де Графсхап» не проиграл первый матч в лиге, это был поединок против «Роды», он закончился со счетом 0:0. В товарищеских матчах у клуба все было намного лучше, команда ни разу не проиграла, но и не показала хорошей игры. Именно «Де Графсхап» выглядит фаворитом этой игры.

Информация для ставок

● «Де Графсхап» не побеждает три игры кряду

● «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти

● «Де Графсхап» пропустил шесть мячей в пяти последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85.