«Маастрихт» — «Де Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

«Маастрихт» примет «Де Графсхап» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Де Графсхап». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.30, а победу хозяев по 5.70.
Форма команд
«Маастрихт» был очень плох в товарищеских играх. Несмотря на свою форму, клуб выиграл первый поединок в лиге со счетом 1:0. В товарищеских играх клуб потерпел унизительное поражение от «Генка» со счетом 2:5, также было фиаско в поединке против «Алмере Сити», команда уступила со счетом 0:3.
«Де Графсхап» не проиграл первый матч в лиге, это был поединок против «Роды», он закончился со счетом 0:0. В товарищеских матчах у клуба все было намного лучше, команда ни разу не проиграла, но и не показала хорошей игры. Именно «Де Графсхап» выглядит фаворитом этой игры.
Информация для ставок
● «Де Графсхап» не побеждает три игры кряду
● «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
● «Де Графсхап» пропустил шесть мячей в пяти последних поединках
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.85.
Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лидса» в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».