«Малага» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (16.08.2021)

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вчера, 13:58

Испанская Сегунда не отстает от Примеры, оба чемпионата стартовали почти в одно время. В грядущем туре болельщики смогут насладиться поединком «Малаги» против «Мирандеса». О «Малаге» уже не так много новостей, как было раньше, сейчас это клуб без денег, но с большими амбициями. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Малага» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Мирандеса» по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Малага» в прошлом сезоне не запомнилась хорошими результатами. В предсезонном турнире клуб также не смог порадовать своих болельщиков хорошей игрой. Клуб трижды проиграл и всего в двух матчах смог выиграть. Также у команды была ничья. Среди всех этих матчей стоит выделить победу над молодежкой «Севильи» со счетом 2:0. «Малага» в этом матче выглядела гораздо лучше, чем во всех предыдущих.

«Мирандес» в предсезонном турнире также не смог показать ничего интересного. Клуб регулярно теряет очки и выглядит не лучшим образом. «Мирандес» проиграл в двух матчах, один раз победил и один раз сыграл вничью. Примечательно, что во всех этих играх «Мирандес» либо вообще не забивал голы, либо забивал, но всего один мяч. С атакой у клуба очень большие проблемы, забивать просто некому.

Информация для ставок

«Мирандес» не побеждает три игры кряду

«Малага» не побеждает четыре матча подряд

«Мирандес» забил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Мирандес» имеет больше шансов на победу в этом матче, чем «Малага». Клуб в прошлом сезоне также играл очень плохо, но в некоторых поединках мог удивить своих болельщиков. Скорее всего, грядущий матч также может стать прорывом для «Мирандеса», в последнее время «Малага» не показывает ничего выдающегося. Поставить можно на ничейный исход или победу «Мирандеса» по 1.65.

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