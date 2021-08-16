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«Малага» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (16.08.2021)

вчера, 13:58

Испанская Сегунда не отстает от Примеры, оба чемпионата стартовали почти в одно время. В грядущем туре болельщики смогут насладиться поединком «Малаги» против «Мирандеса». О «Малаге» уже не так много новостей, как было раньше, сейчас это клуб без денег, но с большими амбициями. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.302.913.92
Мелбет 2.22 2.92 3.78
1XBET 2.07 2.98 4.26
BetBoom 2.20 2.90 4.05

Ставки букмекеров

«Малага» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Мирандеса» по коэффициенту 3.85.

Форма команд

«Малага» в прошлом сезоне не запомнилась хорошими результатами. В предсезонном турнире клуб также не смог порадовать своих болельщиков хорошей игрой. Клуб трижды проиграл и всего в двух матчах смог выиграть. Также у команды была ничья. Среди всех этих матчей стоит выделить победу над молодежкой «Севильи» со счетом 2:0. «Малага» в этом матче выглядела гораздо лучше, чем во всех предыдущих.

«Мирандес» в предсезонном турнире также не смог показать ничего интересного. Клуб регулярно теряет очки и выглядит не лучшим образом. «Мирандес» проиграл в двух матчах, один раз победил и один раз сыграл вничью. Примечательно, что во всех этих играх «Мирандес» либо вообще не забивал голы, либо забивал, но всего один мяч. С атакой у клуба очень большие проблемы, забивать просто некому.

Информация для ставок

  • «Мирандес» не побеждает три игры кряду
  • «Малага» не побеждает четыре матча подряд
  • «Мирандес» забил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Мирандес» имеет больше шансов на победу в этом матче, чем «Малага». Клуб в прошлом сезоне также играл очень плохо, но в некоторых поединках мог удивить своих болельщиков. Скорее всего, грядущий матч также может стать прорывом для «Мирандеса», в последнее время «Малага» не показывает ничего выдающегося. Поставить можно на ничейный исход или победу «Мирандеса» по 1.65.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч чемпионата России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.80 2.09 1.46 2.82
Мелбет 1.34 3.25
1XBET 1.11 6.27
BetBoom 1.66 2.27 1.41 3.00 1.18 5.00
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Все комментарии
5ghdnnmbbuez
5ghdnnmbbuez
вчера в 20:12
Футбольный клуб Малага одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Хозяева не проиграют...
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