Мали – Уганда. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч квалификации чемпионата мира между сборными Мали и Уганды. Игра пройдет 14 ноября 2021 года.
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1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 19:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этом поединке букмекеры отводят хозяевам поля. Ставки на победу Мали в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.97. Поставить на ничью можно по котировке 3.10, а шансы Уганды набрать три очка оцениваются по коэффициенту 4.54.
Аналитики также убеждены, что команды покажут низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.43, ТБ(2,5) – 2.85.
Форма команд
Мали лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 13 очков за пять туров квалификации ЧМ-2022. В предыдущем туре отборочного цикла сборная добилась гостевой победы над Руандой (3:0), которая стала для нее четвертой в квартете. При этом малийцы за пять матчей забили 10 голов, ни разу не пропустив.
Уганда – вторая команда группы, она набрала девять баллов за пять туров. Две победы в квалификации сборная оформила во встречах с Руандой (1:0 и 1:0), а в предыдущем туре она разделила очки с Кенией (1:1).
Отметим, что участники этого поединка с 2016 года сыграли три очных встречи. Все матчи данной серии завершились вничью – 2:2, 1:1 и 0:0.
Информация для ставок
- Сборная Мали побеждала и не пропускала голы в 3 последних матчах на своем поле
- Уганда все 5 матчей текущего отбора к ЧМ-2022 завершила на ТМ(2,5)
- Команда Мали не проигрывала в 5 предыдущих поединках на своем поле
Прогноз
Исход данной встречи решит, какая из команд продолжит выступления в квалификации ЧМ-2022. При этом сборную Мали устроит даже ничейный результат, а Уганде нужно в обязательном порядке обыгрывать соперника. Учитывая это, предлагаем ставку на ТБ(2) голов по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Фонбет.