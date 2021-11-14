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Мали – Уганда. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

14 ноября 2021, 14:37

Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч квалификации чемпионата мира между сборными Мали и Уганды. Игра пройдет 14 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Мали
Уганда
1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 19:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.054.66
Фонбет 1.90 3.10 4.90
Мелбет 1.90 3.04 4.50
1XBET 1.90 3.04 4.50
BetBoom 1.87 2.98 5.00

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом поединке букмекеры отводят хозяевам поля. Ставки на победу Мали в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.97. Поставить на ничью можно по котировке 3.10, а шансы Уганды набрать три очка оцениваются по коэффициенту 4.54.

Аналитики также убеждены, что команды покажут низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.43, ТБ(2,5) – 2.85.

Форма команд

Мали лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 13 очков за пять туров квалификации ЧМ-2022. В предыдущем туре отборочного цикла сборная добилась гостевой победы над Руандой (3:0), которая стала для нее четвертой в квартете. При этом малийцы за пять матчей забили 10 голов, ни разу не пропустив.

Уганда – вторая команда группы, она набрала девять баллов за пять туров. Две победы в квалификации сборная оформила во встречах с Руандой (1:0 и 1:0), а в предыдущем туре она разделила очки с Кенией (1:1).

Отметим, что участники этого поединка с 2016 года сыграли три очных встречи. Все матчи данной серии завершились вничью – 2:2, 1:1 и 0:0.

Информация для ставок

  • Сборная Мали побеждала и не пропускала голы в 3 последних матчах на своем поле
  • Уганда все 5 матчей текущего отбора к ЧМ-2022 завершила на ТМ(2,5)
  • Команда Мали не проигрывала в 5 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

Исход данной встречи решит, какая из команд продолжит выступления в квалификации ЧМ-2022. При этом сборную Мали устроит даже ничейный результат, а Уганде нужно в обязательном порядке обыгрывать соперника. Учитывая это, предлагаем ставку на ТБ(2) голов по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.72 2.15 1.42 2.87
Мелбет 1.36 2.84
1XBET 1.32 3.51
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Все комментарии
dg7tzbda99cd
dg7tzbda99cd
14 ноября в 21:17
Мали одержит победу.
Gahi
Gahi
14 ноября в 16:45
Победа команды Мали в этом матче. Удачи
ufaur94nnm23
ufaur94nnm23
14 ноября в 15:08
Мали выиграет матч.
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