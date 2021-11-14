Мали – Уганда. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 14:37

Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч квалификации чемпионата мира между сборными Мали и Уганды. Игра пройдет 14 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом поединке букмекеры отводят хозяевам поля. Ставки на победу Мали в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.97. Поставить на ничью можно по котировке 3.10, а шансы Уганды набрать три очка оцениваются по коэффициенту 4.54.

Аналитики также убеждены, что команды покажут низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.43, ТБ (2,5) – 2.85.

Форма команд

Мали лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 13 очков за пять туров квалификации ЧМ -2022. В предыдущем туре отборочного цикла сборная добилась гостевой победы над Руандой (3:0), которая стала для нее четвертой в квартете. При этом малийцы за пять матчей забили 10 голов, ни разу не пропустив.

Уганда – вторая команда группы, она набрала девять баллов за пять туров. Две победы в квалификации сборная оформила во встречах с Руандой (1:0 и 1:0), а в предыдущем туре она разделила очки с Кенией (1:1).

Отметим, что участники этого поединка с 2016 года сыграли три очных встречи. Все матчи данной серии завершились вничью – 2:2, 1:1 и 0:0.

Информация для ставок

Сборная Мали побеждала и не пропускала голы в 3 последних матчах на своем поле

Уганда все 5 матчей текущего отбора к ЧМ -2022 завершила на ТМ(2,5)

-2022 завершила на ТМ(2,5) Команда Мали не проигрывала в 5 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз