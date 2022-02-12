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«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Примеры (14.02.2022)

вчера, 16:55

14 февраля 2022 года состоится поединок «Мальорка — Атлетик Бильбао». Игра пройдет в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Этот поединок состоится на стадионе «Мальорки». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.182.39
Фонбет 3.35 3.10 2.30
Мелбет 3.46 3.20 2.41
1XBET 3.46 3.20 2.41

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Атлетик». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.35. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Мальорки» 17-я строчка в турнирной таблице и 23 балла в активе. У клуба пять побед, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Мальорка» не может похвастаться хорошими результатами и регулярно теряет очки — победа над «Кадисом» со счетом 2:1, а также поражения от «Вильярреала» 3:0 и «Леванте» 2:0.

«Атлетик» из Бильбао идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. У клуба 34 балла. Команда выиграла восемь поединков, десять раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Атлетика» 23 забитых и 18 пропущенных голов. «Атлетик» в последних встречах смотрится неплохо — победа над «Эспаньолом» со счетом 2:1 и «Райо Вальекано» 0:1, а также ничейный исход с «Алавесом» 0:0.

Информация для ставок

  • «Атлетик» не проигрывает пять игр кряду
  • «Мальорка» выиграла два матча из последних пяти
  • «Атлетик» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.83. Эти команды способны порадовать болельщиков голами, фаворитом является «Атлетик» из Бильбао.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.87 1.58 2.52 1.27 4.10
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.59 2.59
1XBET 1.59 2.59
Все комментарии
6h5dny23nsaj
6h5dny23nsaj
вчера в 21:55
Футбольный клуб «Атлетик» Бильбао выиграет матч.
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