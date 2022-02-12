«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Примеры (14.02.2022)

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вчера, 16:55

14 февраля 2022 года состоится поединок «Мальорка — Атлетик Бильбао». Игра пройдет в рамках очередного тура чемпионата Испании по футболу. Этот поединок состоится на стадионе «Мальорки». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Атлетик». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.35. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Мальорки» 17-я строчка в турнирной таблице и 23 балла в активе. У клуба пять побед, восемь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Мальорка» не может похвастаться хорошими результатами и регулярно теряет очки — победа над «Кадисом» со счетом 2:1, а также поражения от «Вильярреала» 3:0 и «Леванте» 2:0.

«Атлетик» из Бильбао идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. У клуба 34 балла. Команда выиграла восемь поединков, десять раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у «Атлетика» 23 забитых и 18 пропущенных голов. «Атлетик» в последних встречах смотрится неплохо — победа над «Эспаньолом» со счетом 2:1 и «Райо Вальекано» 0:1, а также ничейный исход с «Алавесом» 0:0.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает пять игр кряду

«Мальорка» выиграла два матча из последних пяти

«Атлетик» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.83. Эти команды способны порадовать болельщиков голами, фаворитом является «Атлетик» из Бильбао.