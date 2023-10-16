Мальта – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

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вчера, 19:23

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Мальты можно по 14. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.05.

Форма команд

Сборная Мальты ожидаемо занимает последнее место в этой группе и не смогла набрать ни единого балла. Тем не менее, на своем поле коллектив может создать проблемы украинцам и повлиять на распределение мест вверху. В прошлом туре квалификации на Евро 2024 сборная Мальты крупно проиграла на выезде Италии (0:4), а ранее уступила Северной Македонии (0:2) на своем поле.

Украине очень сложно бороться в одной группе с Англией и Италией, однако коллектив еще оставляет за собой шансы на выход. В активе команды 10 набранных баллов, но украинцы имеют на одну сыгранную игру больше, чем Италия, которая опережает их по дополнительным показателям. Гостям необходимо побеждать аутсайдера и ждать решающих туров этого отбора. В прошлой игре Украина обыграла Северную Македонию (2:0), а ранее уступила на выезде Италии (1:2).

Информация для ставок

Мальта проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Украина выиграл лишь пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

Сборные обменялись победами в двух последних поединках с одинаковым счетом (1:0)

Прогноз

Сборная Украины мотивирована на победу, и мы предполагаем, что в этот раз у гостей все сложится гораздо удачнее, чем в первом круге. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.