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Мальта – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

вчера, 19:23
Мальта

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех Мальты можно по 14. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle14.646.561.22
Лига Ставок 16.00 6.40 1.23

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.05.

Форма команд

Сборная Мальты ожидаемо занимает последнее место в этой группе и не смогла набрать ни единого балла. Тем не менее, на своем поле коллектив может создать проблемы украинцам и повлиять на распределение мест вверху. В прошлом туре квалификации на Евро 2024 сборная Мальты крупно проиграла на выезде Италии (0:4), а ранее уступила Северной Македонии (0:2) на своем поле.

Украине очень сложно бороться в одной группе с Англией и Италией, однако коллектив еще оставляет за собой шансы на выход. В активе команды 10 набранных баллов, но украинцы имеют на одну сыгранную игру больше, чем Италия, которая опережает их по дополнительным показателям. Гостям необходимо побеждать аутсайдера и ждать решающих туров этого отбора. В прошлой игре Украина обыграла Северную Македонию (2:0), а ранее уступила на выезде Италии (1:2).

Информация для ставок

  • Мальта проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Украина выиграл лишь пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Сборные обменялись победами в двух последних поединках с одинаковым счетом (1:0)

Прогноз

Сборная Украины мотивирована на победу, и мы предполагаем, что в этот раз у гостей все сложится гораздо удачнее, чем в первом круге. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.39 2.08 1.78 1.63 2.33
Лига Ставок 2.07 1.78 1.62 2.33
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:39
Тут без шансов для Мальты, Победа украины и тб 2,5 !
Гость
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