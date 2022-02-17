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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

вчера, 16:57

19 февраля 2022 года состоится поединок «Манчестер Сити — Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.286.0011.67
Фонбет 1.27 5.70 11.00
Мелбет 1.30 6.15 11.50
1XBET 1.32 6.00 11.00
BetBoom 1.28 5.96 11.93

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.80, а победа гостей в 11.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу в Англии. У команды 63 балла в активе. Клуб выиграл 20 поединков, трижды играл вничью и проиграл в двух матчах. Всего у коллектива Пепа Гвардиолы 61 забитый и 14 пропущенных мячей. В последних встречах «Манчестер Сити» выглядит очень хорошо — победы над «Норвичем» 0:4 и «Брентфордом» 2:0, а также ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У коллектива 11 побед, три ничьих и восемь поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Тоттенхэм» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет точки — поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:2, а также от «Саутгемптона» 2:3 и от «Челси» 2:0.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Манчестер Сити» не проигрывает вот уже 13 игр подряд
  • У «Тоттенхэма» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Тоттенхэм» в последнее время стал часто забивать, а «Сити» не сбавляет обороты и забивает по 2-3 гола каждую игру.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.26 2.39 1.63 1.88 1.98
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.28 1.60
1XBET 2.28 1.60
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:16
Шпоры сейчас не конкуренты МС
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