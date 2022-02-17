«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

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вчера, 16:57

19 февраля 2022 года состоится поединок «Манчестер Сити — Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Манчестер Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.80, а победа гостей в 11.50. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу в Англии. У команды 63 балла в активе. Клуб выиграл 20 поединков, трижды играл вничью и проиграл в двух матчах. Всего у коллектива Пепа Гвардиолы 61 забитый и 14 пропущенных мячей. В последних встречах «Манчестер Сити» выглядит очень хорошо — победы над «Норвичем» 0:4 и «Брентфордом» 2:0, а также ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У коллектива 11 побед, три ничьих и восемь поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Тоттенхэм» не может похвастаться хорошей игрой и регулярно теряет точки — поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:2, а также от «Саутгемптона» 2:3 и от «Челси» 2:0.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл два матча из последних пяти

«Манчестер Сити» не проигрывает вот уже 13 игр подряд

У «Тоттенхэма» шесть пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Тоттенхэм» в последнее время стал часто забивать, а «Сити» не сбавляет обороты и забивает по 2-3 гола каждую игру.