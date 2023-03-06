«Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

Ставки букмекеров
В этом матче фаворитом букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. Выбрать победителем «Бетис» можно за 7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.7.
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09 марта 2023, 23:00
четверг
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» на днях поразил всю Европы разгромным поражением от «Ливерпуля» в АПЛ (0:7). Это может сильно ударить по команде, но уже в четверг ей предстоит первый матч с не самым простым «Бетисом» в Лиге Европы. Найдет ли Эрик тен Хаг правильные слова для коллектива, можно будет увидеть уже совсем скоро. Еще в одной из последних встреч «Манчестер Юнайтед» обыграл в кубке ФА «Вест Хэм» (3:1).
«Бетис» в последние месяцы немного потерял свою стабильность, но остается боеспособной единицей с известными футболистами в составе. На данный момент команда занимает пятое место с 41 баллом в Ла Лиге и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на три пункта, поэтому борьба не окончена. В прошлом туре «Бетис» не дал себя обыграл мадридскому «Реалу» (0:0), а ранее одержал волевую победу над «Эльче» (3:2).
Информация для ставок
- «Бетис» выиграл пять из шести последних выездных матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей английского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Единственный недавний товарищеский матч команд завершился минимально победой «Бетиса» (1:0).
Прогноз
Предполагаем, что букмекеры очень недооценили «Бетис» в первом матче в Англии. Рекомендуем сделать ставку на «Бетис» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.7. Даже если испанский клуб проиграет, вряд ли разница превысит один забитый мяч.