«Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 10:14

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. Выбрать победителем «Бетис» можно за 7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» на днях поразил всю Европы разгромным поражением от «Ливерпуля» в АПЛ (0:7). Это может сильно ударить по команде, но уже в четверг ей предстоит первый матч с не самым простым «Бетисом» в Лиге Европы. Найдет ли Эрик тен Хаг правильные слова для коллектива, можно будет увидеть уже совсем скоро. Еще в одной из последних встреч «Манчестер Юнайтед» обыграл в кубке ФА «Вест Хэм» (3:1).

«Бетис» в последние месяцы немного потерял свою стабильность, но остается боеспособной единицей с известными футболистами в составе. На данный момент команда занимает пятое место с 41 баллом в Ла Лиге и отстает от зоны Лиги Чемпионов всего на три пункта, поэтому борьба не окончена. В прошлом туре «Бетис» не дал себя обыграл мадридскому «Реалу» (0:0), а ранее одержал волевую победу над «Эльче» (3:2).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл пять из шести последних выездных матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей английского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Единственный недавний товарищеский матч команд завершился минимально победой «Бетиса» (1:0).

Прогноз

Предполагаем, что букмекеры очень недооценили «Бетис» в первом матче в Англии. Рекомендуем сделать ставку на «Бетис» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.7. Даже если испанский клуб проиграет, вряд ли разница превысит один забитый мяч.