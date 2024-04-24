«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2024)

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сегодня, 00:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.35. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно за 7.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» давно не выигрывает в основное время и шансов пробиться в зону еврокубков очень мало. Коллектив идет на седьмом месте с 50 баллами и уступает «Тоттенхэму» на десять баллов, «Ньюкаслу» уступает лишь по разнице забиты мячей. В матче с последней командой АПЛ у «красных дьяволов» будет отличная возможность набрать важные три балла. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой в полуфинале кубка ФА над «Ковентри Сити» (4:3), а ранее сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

«Шеффилд Юнайтед» безнадежно идет на последнем месте и набрал лишь 16 баллов в АПЛ . Команда отстает на семь пунктов от ближайшего соперника и вряд ли сможет изменить ситуацию. Тем не менее, отобрать очки на выезде с «Манчестер Юнайтед» был бы хорошим поводом для радости у болельщиков. В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» завершились крупным поражением от «Бернли» (1:4) и выездным поражением от «Брентфорда» (0:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только два матча из десяти последних в основное время

Пять из шести последних матчей «Шеффилд Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей у «Шеффилд Юнайтед»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле и обязан уверенно побеждать аутсайдера, чтобы не уступить свое место в турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.