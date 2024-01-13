«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2024)

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вчера, 09:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.13. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» чередует хорошие и плохие результаты и занимает низкое для себя восьмое место с 31 баллом, уступая «Брайтон» лишь по разнице мячей. Команда вряд ли может рассчитывать на место в Лиге Чемпионов, особенно если потеряет очки в личной встрече с прямым конкурентом на эти позиции. Два последних матча «красных дьяволов» завершились победой над «Уиганом» в кубке ФА (2:0) и поражением в АПЛ от «Ноттингем Форест» (1:2).

«Тоттенхэм» выступает гораздо стабильнее и смог победить в четырех из пяти последних проведенных поединках. Клуб из Лондона располагается на пятом месте с 39 баллами и отстает сразу от двух конкурентов всего на один пункт. Гости вполне могут замахнуться и на победу над нестабильным «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить свое положение в АПЛ . В прошлой игре кубка ФА «Тоттенхэм» справился с «Бернли» (1:0), а ранее оказался сильнее «Борнмута» (3:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти на своем стадионе

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних поединков со «шпорами» при двух ничьих

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что у «Тоттенхэма» сейчас есть замечательная возможность прервать серию неудач с «Манчестер Юнайтед» и вырвать победу. Поставить на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.