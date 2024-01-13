«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.13. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 19:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» чередует хорошие и плохие результаты и занимает низкое для себя восьмое место с 31 баллом, уступая «Брайтон» лишь по разнице мячей. Команда вряд ли может рассчитывать на место в Лиге Чемпионов, особенно если потеряет очки в личной встрече с прямым конкурентом на эти позиции. Два последних матча «красных дьяволов» завершились победой над «Уиганом» в кубке ФА (2:0) и поражением в АПЛ от «Ноттингем Форест» (1:2).
«Тоттенхэм» выступает гораздо стабильнее и смог победить в четырех из пяти последних проведенных поединках. Клуб из Лондона располагается на пятом месте с 39 баллами и отстает сразу от двух конкурентов всего на один пункт. Гости вполне могут замахнуться и на победу над нестабильным «Манчестер Юнайтед», чтобы улучшить свое положение в АПЛ. В прошлой игре кубка ФА «Тоттенхэм» справился с «Бернли» (1:0), а ранее оказался сильнее «Борнмута» (3:1).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти на своем стадионе
- «Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних поединков со «шпорами» при двух ничьих
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что у «Тоттенхэма» сейчас есть замечательная возможность прервать серию неудач с «Манчестер Юнайтед» и вырвать победу. Поставить на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.1.