«Марбелья» — «Вальядолид». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

1609823212

05 января 2021, 08:06

«Марбелья» в Кубке Испании попробует оказать достойное сопротивление представителю элитного дивизиона – «Вальядолиду». Каковы шансы хозяев на успех?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет есть свои котировки на эту игру. Победа «Марбельи» доступна за 8,20, ничья находится на отметке 4,30, а триумф команды гостей доступен за 1,42.

Тотал в этом противостоянии классический — 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,20, а тотал меньше доступен с котировкой 1,73.

Форма команд

«Марбелья» расположилась на восьмом месте в группе 4А Сегунды Б. Очень сложно будет команде претендовать на что-то серьезное по итогам этого сезона. В предыдущем раунде в Кубке Испании удалось обыграть «Лейду» (1:0) в дополнительное время.

«Вальядолид» в минувшем туре Примеры сумел прервать серию из трех матчей без побед, переиграв «Хетафе» (1:0). Этот результат позволил команде выбраться из зоны вылета и подняться на 15-е место. Крайне важно команде стабилизировать свою игру в обороне. В 17 встречах «Вальядолид» пропустил 17 мячей.

Информация для ставок

«Марбелья» выиграла 4 из 10 последних домашних матчей

«Вальядолид» не проигрывает на протяжении четырех последних выездных поединков

Последний раз между собой команды играли в Кубке Испании 11 января 2020 года. «Вальядолид» победил в серии пенальти, а основное время матча завершилось вничью 1:1

Прогноз

Мы считаем, что гости все-таки должны избежать серьезных проблем в предстоящем поединке и добыть столь важную для себя победу, которая позволит продвинуться в Кубке Испании. Не будем ничего придумывать и сыграем победу гостей с небольшой форой. Наша ставка – победа «Вальядолида» с учетом азиатской форы (-1) за коэффициент 1,75 в букмекерской конторе Мелбет.