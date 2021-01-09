«Марин» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Кубка Англии (10.01.2021)

«Марин» является полупрофессиональным клубом, который будет противостоять «Тоттенхэму». Что ждет гостей в этом матче?
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0 : 5
завершен
10 января 2021, 20:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Аналитики БК даже не сомневаются в том, что «Тоттенхэм» победит. Котировки на эту игру выглядят следующим образом:
Победа «Марина» — 54,00
Ничья – 29,00
Победа «Тоттенхэма» — 1,01
Тотал в этой игре установлен на значении 4,5 мяча. Больше можно взять за 1,71, а меньше доступно за 2,09.
Форма команд
«Марину» важно выйти на футбольный стадион и попробовать доказать, что команда готова биться за результат в игре против любого соперника. Для всех игроков «Марина» это матч мечты, сыграть даже против дублирующего состава «Тоттенхэма».
Подопечные Жозе Моуриньо сумели преодолеть свой небольшой кризис и уже на протяжении четырех матчей команда не проигрывает – три победы и одна ничья.
Информация для ставок
- «Марин» выиграл девять из 10 последних домашних поединков
- «Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних поединков
- «Тоттенхэм» забил девять мячей в четырех последних встречах
Прогноз
Мы считаем, что в этом матче у «Марина» нет никаких шансов, но и «Тоттенхэм» не будет сильно стараться. Думаем, что ставка на плюсовую фору на команду хозяев является верным и правильным решением для заключения пари. Сыграть плюсовую фору в +4,5 мяча можно за коэффициент 1,80.
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