«Марин» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Кубка Англии (10.01.2021)

1610187705

09 января 2021, 13:21

«Марин» является полупрофессиональным клубом, который будет противостоять «Тоттенхэму». Что ждет гостей в этом матче?

Ставки букмекеров

Аналитики БК даже не сомневаются в том, что «Тоттенхэм» победит. Котировки на эту игру выглядят следующим образом:

Победа «Марина» — 54,00

Ничья – 29,00

Победа «Тоттенхэма» — 1,01

Тотал в этой игре установлен на значении 4,5 мяча. Больше можно взять за 1,71, а меньше доступно за 2,09.

Форма команд

«Марину» важно выйти на футбольный стадион и попробовать доказать, что команда готова биться за результат в игре против любого соперника. Для всех игроков «Марина» это матч мечты, сыграть даже против дублирующего состава «Тоттенхэма».

Подопечные Жозе Моуриньо сумели преодолеть свой небольшой кризис и уже на протяжении четырех матчей команда не проигрывает – три победы и одна ничья.

Информация для ставок

«Марин» выиграл девять из 10 последних домашних поединков

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних поединков

«Тоттенхэм» забил девять мячей в четырех последних встречах

Прогноз

Мы считаем, что в этом матче у «Марина» нет никаких шансов, но и «Тоттенхэм» не будет сильно стараться. Думаем, что ставка на плюсовую фору на команду хозяев является верным и правильным решением для заключения пари. Сыграть плюсовую фору в +4,5 мяча можно за коэффициент 1,80.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Челси» — «Моркамб».