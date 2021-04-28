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«Маритиму» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.04.21)

вчера, 14:04

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Маритиму» сыграет против «Браги». Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 29 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.314.071.60
Лига Ставок 5.80 4.10 1.56
Фонбет 6.00 4.00 1.57
Мелбет 5.60 4.04 1.61
BetBoom 5.70 4.00 1.57

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу «Браги» в предстоящей игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.59. Вероятность домашней победы «Маритиму» оценивается по коэффициенту 5.65, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.14.

Также букмекер прогнозирует результативный исход этой встречи. Ставки на ТБ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Маритиму» заметно улучшил свое турнирное положение по итогам последних игр в чемпионате Португалии. В четырех предыдущих турах команда оформила три победы, обыграв «Фаренсе», «Риу Аве» и «Боавишту». Также в этой серии сегодняшние хозяева уступили на выезде «Белененсешу» (0:2). В общем зачете лиги «Маритиму» поднялся на 14-е место, отдалившись от зоны прямого вылета на четыре балла.

«Брага» существенно усугубила свои шансы завершить чемпионат Португалии в первой тройке. В прошлом туре лиги «оружейники» уступили на своем поле «Спортингу» (0:1), отдалившись от «Бенфики» на пять очков. Это поражение стало для «канониров» седьмым в завершающемся розыгрыше первенства. Еще в 18 матчах «Брага» праздновала победу и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

Информация для ставок

  • В пяти прошлых матчах «Маритиму» прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Брага» выиграла 3 последних встречи с сегодняшним соперником
  • «Брага» забивала минимум 2 гола в четырёх предыдущих встречах с «Маритиму»
  • «Брага» не проигрывала в шести последних гостевых играх чемпионата

Прогноз

«Маритиму» сейчас нуждается в очках, поэтому вряд ли «Брага» сможет спокойно обыграть соперника. Учитывая мотивацию хозяев и гостей, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которую в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.45 1.94 1.94 1.52 2.65
Лига Ставок 2.70 1.42 1.88 1.86 1.49 2.50
Мелбет 1.94 1.95
1XBET 2.72 1.46 1.94 1.95 1.49 2.62
BetBoom 2.80 1.39 1.88 1.86 1.49 2.47
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Брага»
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