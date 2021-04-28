«Маритиму» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.04.21)

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вчера, 14:04

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Маритиму» сыграет против «Браги». Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на поединок, который состоится 29 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу «Браги» в предстоящей игре. Ставки с таким условием в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.59. Вероятность домашней победы «Маритиму» оценивается по коэффициенту 5.65, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.14.

Также букмекер прогнозирует результативный исход этой встречи. Ставки на ТБ (2,5) можно разместить по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Маритиму» заметно улучшил свое турнирное положение по итогам последних игр в чемпионате Португалии. В четырех предыдущих турах команда оформила три победы, обыграв «Фаренсе», «Риу Аве» и «Боавишту». Также в этой серии сегодняшние хозяева уступили на выезде «Белененсешу» (0:2). В общем зачете лиги «Маритиму» поднялся на 14-е место, отдалившись от зоны прямого вылета на четыре балла.

«Брага» существенно усугубила свои шансы завершить чемпионат Португалии в первой тройке. В прошлом туре лиги «оружейники» уступили на своем поле «Спортингу» (0:1), отдалившись от «Бенфики» на пять очков. Это поражение стало для «канониров» седьмым в завершающемся розыгрыше первенства. Еще в 18 матчах «Брага» праздновала победу и четыре раза делила очки со своими оппонентами.

Информация для ставок

В пяти прошлых матчах «Маритиму» прошла ставка ТМ(2,5)

«Брага» выиграла 3 последних встречи с сегодняшним соперником

«Брага» забивала минимум 2 гола в четырёх предыдущих встречах с «Маритиму»

«Брага» не проигрывала в шести последних гостевых играх чемпионата

Прогноз

«Маритиму» сейчас нуждается в очках, поэтому вряд ли «Брага» сможет спокойно обыграть соперника. Учитывая мотивацию хозяев и гостей, предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которую в букмекерской конторе Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.75.